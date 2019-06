Kommune: Vi har aldrig modtaget nogen henvendelse

Hos Esbjerg Kommune har hverken udvalgsformand eller drift & anlægschef modtaget en henvendelse fra Erling Hansen om et tilbud på et grundstykke til brug som offentlig parkeringsplads på Mandø. Desuden mener man det er forkert, at kommunen ikke har svaret på hans henvendelser.

Mandø: Erling Hansen fra Mandø Kro og Traktorbusser forklarer, at han 10. december 2018 sendte sit tilbud om et grundstykke på Mandø til anlæg af en ny parkeringsplads til formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S). Hos Esbjerg Kommune er forklaringen dog en anden. Søren Heide Lambertsen har efter JydskeVestkystens henvendelse gennemtjekket sin mailbox for mails fra Erling Hansen uden held, og samme svar lyder fra kommunens drift & anlægschef, Morten Andersson. - I forhold til anlæggelse af p-plads ved Mandø Mølle har jeg ikke kunnet finde noget registreret om en sådan henvendelse. Jeg mener heller ikke det er korrekt, at der ikke er svaret på Erling Hansens henvendelser, siger Morten Andersson og forklarer, at man både har svaret direkte, henvist til tidligere svar eller henvist til, at man har en sag kørende i form af en klage til ankestyrelsen. Han er heller ikke enig i Erling Hansens udmelding om, at pladsen vil komme til at servicere Mandøbussens gæster. - Det er korrekt at Esbjerg Kommune etablerer en midlertidig p-plads på den grund, vi har købt på Midtvej, indtil der foreligger en endelig afklaring om placeringen af et velkomstcenter, siger Morten Andersson og forklarer, at det bliver en grusparkering med plads til omkring 20 biler og to turistbusser, og at der hverken bliver plads til traktorbusser eller etableres servicefaciliteter.

Under behandling Morten Andersson forklarer politianmeldelsen af Erling Hansen med, at han fik en tilladelse til en ny placering af gæsteparkeringen ved Mandø Kro og Traktorbussers adresse i Vester Vedsted, og at han blev politianmeldt fordi han ikke overholdt den nye tilladelse. Ifølge Erling Hansen, fordi kommunen ville bestemme, hvordan hans have skulle indrettes i forhold til klager fra naboer. - Vi politianmelder ham ikke, men giver flere rykkere om at bringe forholdene i orden. Da det ikke sker, besluttes det at foretage en politianmeldelse, siger Morten Andersson og forklarer, at det samme vil ske, hvis ikke også Mandøbussen får styr på forholdene vedrørende deres parkering på Mandø. - Da vi erfarer, at der ikke foreligger en tilladelse til parkering på ejendommen Mandø Byvej 6A, bliver ejeren bedt om at få lovliggjort parkeringen ved ansøgning om en landzonetilladelse. Overholdes de vilkår, der bliver stillet i tilladelsen, ikke, vil vi også her rykke for at få forholdene bragt i orden og om nødvendigt foretage politianmeldelse, siger Morten Andersson og forklarer, at ansøgningen er under behandling.