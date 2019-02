Kommune: Stella skal komme hjem, før vi kan hjælpe hende

Stella Falkenberg skal tage hjem til sit opholdssted i stedet for at være under jorden, så vi ikke skal bruge ressourcer på at finde hende, siger Jørgen Bruun, chef for Familie & Forebyggelse ved Esbjerg Kommune. Foto: Lars Stokbro

Esbjerg Kommune er blevet pålagt at hjælpe 17-årige Stella Falkenberg bedre under tvangsanbringelsen væk fra familien. Ankestyrelsen siger, at kommunen har svigtet ved ikke at være grundig nok og helt opdateret i den undersøgelse, der førte til tvangsanbringelsen af den unge pige, der er gået under jorden.

Esbjerg: Stella er på flugt og lever under jorden, men opfordres nu af Esbjerg Kommune til at tage tilbage til sit bosted. Hun er efterlyst af politiet, fordi hun er stukket af fra stedet i Nordjylland. - Stella er tvangsanbragt, så derfor skal hun tilbage til bostedet Vædderbo på Mors, siger Jørgen Bruun, chef for Familie & Forebyggelse ved Esbjerg Kommune. - I stedet for at være under jorden skal hun tage derop, så vi ikke skal bruge ressourcer på at finde hende, fortsætter han. Ankestyrelsen har rejst tre kritikpunkter af Esbjerg Kommunes behandling af tvangsanbringelsen af 17-årige Stella Falkenberg fra Bramming. Kommunen skal opdatere den børnefaglige undersøgelse af Stella, der ligger til grund for tvangsanbringelsen. Ankestyrelsen pålægger kommunen at lave en udredning af Stellas behandlingsbehov, ligesom man skal tage stilling til, om Stella er tvangsanbragt det rigtige sted. Endelig skal Stellas sygdomme og utallige indlæggelser på forskellige sygehuse med kramper og besvimelser udredes til bunds - og det kan ske i lokalområdet. - Kommunen har ikke i fornødent omfang undersøgt disse forhold, hedder det fra Ankestyrelsen til kommunen den 6. december sidste år. Selve tvangsanbringelsen væk fra Stellas mor støtter Ankestyrelsen.

Kommunen har ikke i fornødent omfang undersøgt disse forhold (om Stella er på rette opholdssted og får den rette behandling, red). Brev fra Ankestyrelsen til kommunen, 6. december 2018

Jørgen Bruun, leder af Familie & Forbyggelse, er ikke afvisende overfor, at en udredning af Stellas sygdomme kan foregå i det sydvestjyske. Om hendes bosted kan ændre, kan han ikke sige noget om. Arkivfoto: Chresten Bergh

Hjælp tættere på hjemmet? Men Ankestyrelsens påbud peger indirekte i retning af, at Stella Falkenberg måske bør tilbydes hjælp og behandling nær Bramming, hvor både hendes fa og mor bor. - Vi følger Ankestyrelsens afgørelse, hvis vi kan finde Stella. Ankestyrelsen er højeste instans, så når den pålægger os en opgave, udfører vi den, siger Jørgen Bruun. Han understreger, at en opdatering af den børnefaglige undersøgelse så vidt muligt kræver medvirken af Stella med børnesamtale og oplysninger om, hvad der er hendes aktuelle situation. - Lige nu er det vanskeligt at komme videre, men når vi kan tale med Stella, vil vi opdatere undersøgelsen, fastslår forbyggelseschefen. Han kan ikke oplyse, hvor langt sagsbehandlerne er, eller hvornår arbejdet ventes færdigt. - Ved en undersøgelse skal vi finde det rigtige opholdssted, men det er jo svært at ændre, idet vi er opmærksomme på, at Stella fylder 18 år til juni, altså om kort tid.

Vi har styr på tingene Hvor graverende er det, at Ankestyrelsen pålægger kommunen disse opgaver - og dermed mener, at I ikke har gjort jeres arbejde godt nok? - Det ville været optimalt, hvis vi havde et produkt (den børnefaglige undersøgelse, red.), der levede op til Ankestyrelsens ønsker. Men det er ikke en katastrofe, at vi ikke har gjort det i denne sag. En ny undersøgelsen vil måske kunne afdække andre muligheder, også uanset at selve tvangsanbringelsen ikke ændres, siger Jørgen Bruun. Generelt giver Stella-sagen ikke anledning til ændringer i Esbjerg Kommunes behandling af sociale sager. - Der er ændret på procedurerne, så sandsynligheden for en ny Esbjerg-sag er betydeligt mindre, siger Jørgen Bruun. - Der har ikke været procedurefejl i Stellas sag, og sagsbehandleren har fået fuld opbakning fra ledelsen. Der kan være uenighed, og det kan givet nogle vanskeligheder. I Stellas sag har der ikke været tale om procedurefejl. Ankestyrelsen lægger vægt på, at Stella ikke er i behandling på Vædderbo. Kan opholdsstedet ændres? - Det kan jeg hverken sige ja eller nej til. Jeg vil ikke afvise, at det ændres, men jeg kan heller ikke sige, at det sker. Når vi får ny viden og karakteren af samarbejdet ændres, så kan vi nogle gange træffe andre afgørelser. Det ser vi med jævne mellemrum, siger Jørgen Bruun.