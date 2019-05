Kommunalt støttet forening hængte valgplakater op for kandidater

Foreningen Recovery Bulls for udsatte borgere har hængt valgplakater op for socialdemokraten Anders Kronborg og for Venstrepolitiker. Politiske modstandere har startet voldsom Facebook-debat.

Esbjerg: "Tak for hjælpen @recoverybulls". Disse fire ord på Anders Kronborgs Facebook-side har udløst en rasende politisk debat. I løbet af få timer var der 30-40 kommentarer og delinger til andre politikeres facebooksider med yderligere kommentarer. Kan en folketingskandidat modtage hjælp til at hænge valgplakater op fra en forening, der er støttet med offentlige kroner? lød det i debatten. Nej, mener en række lokalpolitikere fra Esbjergs byråd spændende fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti. Susanne Dyreborg, folketingskandidat for Dansk Folkeparti, startede debatten ved at stille spørgsmål til, om Recovery Bulls må hænge valgplakater op for enkelte kandidater. "Tænker, om dette ikke skaber lidt forstyrrelse - altså at Recovery Bulls sætter plakater op for en folketingskandidat. Recovery Bulls er et fantastisk projekt, som støttes med kommunale kroner. Er det helt efter bogen, at de på denne måde bekender politisk overbevisning? Anders Kronborg, socialdemokratisk folketingskandidat afviser kritikken. - Der er ikke noget at komme efter, siger han, mens Recovery Bulls beklager, at foreningens indsats er blevet misforstået.

RECOVERY BULLS Recovery Bulls er et tilbud til socialt udsatteHjemløse, stof - og alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse, mennesker i prostitution og mennesker ramt af fattigdom eller andre store og sammensatte sociale problemer.



Her kan man være del af et fællesskab omkring idræt.



Foreningen fokuserer på at medlemmerne skal tage ansvar for eget liv og gennem fællesskabet i klubben udligne social ulighed.



Alle arrangementer foregår i et kærligt, stof- og alkoholfrit miljø, hvor alle kan deltage.

Massiv kritik Susanne Dyreborgs bliver støttet af radikale Anne Marie Geisler Andersen, som på Facebook spurgte Anders Kronborg, om "han virkelig synes, at det er i orden at få hjælp til partipolitisk arbejde af en forening, der modtager kommunal støtte?" Også konservative May-Britt Andrea Andersen er kritisk: - Som medlem af byrådet mener jeg på ingen måde, at man som frivillig social forening med kommunale støttekroner i ryggen kan støtte politiske partier eller kandidater på denne måde. Det er ganske enkelt ikke i orden. Susanne Dyreborg synes, at Anders Kronborg og Recovery Bulls skulle have holdt tingene adskilt. - Man kan selvfølgelig hjælpe i en valgkamp som venner, men ikke som forening. Anders Kronborg skal ikke lukrere på foreningen ved at bruge den i sin valgkamp. Han skulle ikke have skrevet sin tak til Recovery Bulls, men bare have takket sine hjælpere generelt, mener Susanne Dyreborg og fortsætter: - Nu slår han politisk mønt på Recovery Bulls. Det virker jo sympatisk, at en gruppe mennesker, som mange har forståelse for, vil hjælpe med at sætte hans plakater op, siger Susanne Dyreborg.

Vil ikke påvirke støtten Hun tror ikke, at sagen vil skade Anders Kronborgs valgkamp eller Recovery Bulls. - Jeg kunne ikke drømme om at lade sagen påvirke min vurdering af økonomisk støtte fra kommunen, siger Susanne Dyreborg. Hun mener dog, at en forening, der modtager kommunale kroner, skal tænke sig ekstra om. Og at politikere skal tænke over, hvad og hvem de bruger i deres politiske markedsføring.