Kommunalt forsøg med rottebekæmpelse afsluttet i Ribe

Esbjerg Kommune har afsluttet to-årigt, kommunalt forsøg med bekæmpelse af rotter i Esbjerg Kommune. Dette er sket på landbrugsejendomme, ligesom et afgrænset område i Ribe med mange anmeldelser af rotter har ageret forsøgsområde for projektet.

- Fælderne har ikke haft den ønskede effekt, så det anser vi frem over ikke som en brugbar løsning. Derimod har det en større effekt, at kloaksystemerne bliver omlagt til seperatkloakering, for hvor det er sket kan vi se, at antallet af anmeldelser for rotter er faldet, siger Karen Sandrini.

Men i forsøgsperioden, der løb fra november 2016 til november 2017, har man ikke registreret nogen signifikant forskel i antal anmeldelser på overfladen i forhold til tidligere til trods for, at 11 monterede fælder har bekæmpet et stort antal rotter, forklarer formand for plan & miljøudvalget, Karen Sandrini(S).

Til bekæmpelse i kloakken har bekæmpelsesfirmaet Anticimex gennemført et projekt i et afgrænset område i Ribe indre by med såkaldte spydfælder, hvor der generelt er mange anmeldelser af rotter, og formålet var at få undersøgt, hvorvidt en bekæmpelse af rotter i kloakken ville medføre færre anmeldelser på overfladen.

Efterfølgende blev det besluttet at gennemføre to forsøg med henholdsvis bekæmpelse af rotter i kloakker med en ny type fælde samt landbrugsejendomme i landzoneområder, hvor man samtidig ville nedbringe giftforbruget i forbindelse med rottebekæmpelse.

Esbjerg Kommune: På et møde i plan & miljøudvalget i september 2016 behandlede man en plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Esbjerg Kommune for perioden 2016-2018.

Projektområdet for rottebekæmpelsen i Ribe, der omfattede ca. 120 husstande, har været i gaderne Nygade, Puggardsgade, Kurveholmen, Hundegade, Sønderportsgade, Skolegade, Bispegade, Sviegade, Gravsgade, Klostergade og Dagmarsgade. I forsøget med landejendomme har man udvalgt 10 ejendomme, der ligger fordelt over hele Esbjerg Kommune.

Afsætter midler

Det lykkedes under forsøget ikke at udrydde rotterne i projektområdet, der omfattede ca. 120 husstande i Ribe omkring Sønderportsgade mellem Nygade og Kurveholmen, og Karen Sandrini forklarer, at man i begge rotteprojekter kan se, at det er det forebyggende arbejde, der er altafgørende.

- Hvis borgerne sørger for at holde rent i forbindelse med deres hus er der større chance for ikke at tiltrække rotterne, og dette gælder særligt i forbindelse med landejendomme, siger Karen Sandrini og uddyber, at man til projektet udvalgte 10 landbrugsejendomme fordelt over hele kommunen, der i de seneste fem år mere eller mindre permanent har haft rotter, og hvor grundejerne ikke i fornødent omfang har levet op til kravene om sikring og renholdelse af deres ejendomme.

- Det kan være, hvordan landmænd opbevarer deres foder og generelt bedre renholdelse for at fjerne rotternes eksistensgrundlag. For at understrege vigtigheden af dette har vi valgt at afsætte midler til, at vi kan understøtte og indgå indgå i dialog med ejendomsejerne omkring problemerne, siger Karen Sandrini og oplyser, at man fremover vil bruge 60.000 kr. årligt på dette.