Kommunalt budget forsinkes i flere uger

Esbjerg Byråd kan få vanskeligt ved at vedtage besparelser, der skal gælde allerede fra begyndelsen af næste år. Forhandlingerne med Kommunernes Landsforening om rammerne for kommunernes økonomi bliver forsinkede, og det skubber også budgetlægningen i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: Det er lagt op til en intens duel på kalender, når byrådspolitikerne møder op efter sommerferien, og forhandlingerne om sammensætningen af det kommunale budget skal planlægges.

For selv om økonomiudvalget allerede i marts vedtog, hvordan og hvornår dette års budgetproces skal køre, og selv om der dengang blev sat møder i de respektive politikeres kalendere, så er al rettidig planlægning sønderskudt. Det er en konsekvens af, at der nu er kommet officiel besked fra Finansministeriet om, at de årlige forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om rammerne for kommunernes økonomi bliver forsinkede som følge af folketingsvalget og en lidt langstrakt regeringsdannelse.

For Esbjerg som for alle andre kommuner betyder det helt konkret, at de tidligst kan have en økonomiaftale mellem hænderne i begyndelsen af september, ligesom de væsentlige oplysninger om de kommunale bloktilskud først indløber af indenrigsministeriet i midten af september. Først derefter kan Esbjerg Kommunes økonomi-forvaltning komme i gang med at danne sig et overblik over kommunens økonomiske forfatning for 2020 - et arbejde, der normalt pågår hen over sommerferien.

Det betyder også, at kommunale institutioner eller andre, der er en post på det kommunale husholdnings-budget, kommer til at vente tre-fire uger længere på at få vished, ligesom de, der går og er nervøse for potentielle besparelser, må væbne sig med tålmodighed.