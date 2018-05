Kommunalt afslag til gylletank - staten siger ok til gigantmaster

Esbjerg Kommune giver afslag til landmand, der vil opføre gylletank i åbent landskab ved Darum. Begrundelsen er, at landskabelige værdier tilsidesættes, og at den er et fremmedelement i landskabet. Få kilometer derfra vil staten opføre 35 meter høje elmaster, og udvalgsformand Karen Sandrini er opmærksom på det selvmodsigende i sagen.

Dermed kan Karen Sandrini heller ikke kommentere på det ulogiske i, at embedsmændene argumenterer med, at man vil sikre, at de landskabelige værdier ikke kan tilsidesættes, og at marsklandskabet og kulturmiljøet er særlig sårbart overfor tekniske anlæg, der ikke underordner sig områdets struktur og udtryk, når man få kilometer længere mod øst vil opføre 35-40 meter høje elmaster, der af rigtig mange mennesker netop anses for at være en hån mod de landskabelige værdier.

Mandag 15. maj var sagen så på dagsordenen hos Plan & Miljøudvalget, hvor man, hvis man følger forvaltningens indstilling til udvalget, vil give afslag på landmandens ansøgning om en gyllebeholder. Udvalgsformand Karen Sandrini (S) ønsker ikke at kommentere på en verserende sag, ligesom hun forklarer, at punktet blev udsat på mandagens møde, og at udvalget derfor endnu ikke har taget endegyldig stilling til landmandens ansøgning.

Darum: Siden 31. juli 2017 har Esbjerg Kommune kørt en sag, hvor en landmand på Gl. Darumvej ønsker at opføre en gyllebeholder i det åbne land uden tilknytning til landbrugets eksisterende bygninger. Den ansøgte placering er hensigtsmæssig i forhold til markdriften og de dyrkede arealers placering, men Esbjerg Kommune har indtil videre ikke ønsket at give tilladelse til hverken den ansøgte placering eller flere alternative placeringer i området.

Et fremmedelement

Den ansøgende landmand fra Darum har senere hen givet alternative forslag til placering af gyllebeholder, men til dette bemærker Teknik & Miljø ifølge sagsfremstillingen, at opførelsen af en gylletank vil medføre etablering af en jordvold, der ikke vil fremstå som en naturlig del af landskabet, men derimod som et fremmedelement i landskabet.

Ingen af alternativerne har kunnet leve op til dels ansøgers ønske til placeringen, dels Teknik & Miljøs krav for at tilgodese de landskabelige forhold, men kommunen anerkender, at der kan være trafikale og transportmæssige fordele ved at placere gyllebeholderen i tilknytning til udbringningsarealerne, men i dette konkrete tilfælde vejer de landskabelige hensyn tungere end hensynet til transportveje.

Både Esbjerg Kommune og i særdeleshed Plan- & Miljøudvalget samt Esbjerg Byråd har tidligere meldt klart ud, at man er modstandere af højspændingsmaster gennem det vestjyske landskab, og Karen Sandrini kan da også godt se det selvmodsigende og næsten komiske i, at man vogter over de landskabelige værdier for en gylletank på få meters højde, når der få kilometer væk opføres kæmpemaster, der med et pennestrøg er vedtaget i den anden ende af landet.

- Det kan virke mærkeligt, at vi som kommune gør, hvad vi kan, for at passe på vores landskabelige værdier, og så gør staten bare, som det passer den, ved at opføre master. Det, mener jeg ikke, kan være rigtigt, og derfor vil vi også fortsat kæmpe for, at kablerne skal lægges i jorden, siger Karen Sandrini.