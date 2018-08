Kommunale bunker af brændbart kvas tæt på boliger

- Alt efter, hvor omfattende udtyndingen af de kommunale beplantninger er, bliver mindre grene efterladt i området, da det er med til at sikre og øge biodiversiteten i naturen, til gavn og glæde for dyr og planter og for kommunens borgere. Kvas i større mængder såvel som større grene og træstammer bliver dog samlet op, kørt væk eller lavet til flis, siger direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær.

Esbjerg Kommune: Mens mange grundejerforeninger i sommerhusområderne direkte påbyder husejere at bortkøre kvas og haveaffald på grund af brandfare, så har Esbjerg Kommune i flere år haft den praksis at efterlade kvas i de langstrakte bælter mellem veje og private bebyggelse. Det sker i forbindelse med de årlige buskrydninger og træfældninger, hvor kvas og grene bliver bunket i store stakke med få meters mellemrum.

Ingen store maskiner

Ifølge Hans Kjær er det såvel Esbjerg Kommunes som Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) vurdering, at en indsats for at fjerne kvas i hele kommunen vil være en uforholdsmæssig stor opgave, ligesom brandrisikoen forbundet med opgaven vil være større end ved at lade kvaset ligge.

Det bekræfter beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen.

- I øjeblikket vil det ikke være hensigtsmæssigt at begynde at flise kviste og grene i læbælterne eller i det hele taget køre med store maskiner i områder, hvor der lige nu er så tørt. Lige nu er det bedste, vi kan gøre, at mane til forsigtighed og rettidig omhu i naturen henset til den aktuelle tørke, siger beredskabschefen.

Mølgaard slår dog fast, at beredskabet og kommunerne har fokus på, at kvasbunker og grenaffald kan udgøre en risiko:

- Kvas lavet til eksempelvis læhegn udgør en øget brandrisiko denne sommer, og vi fraråder generelt, at borgere eller andre etablerer læhegn af kvas og afskårne grene i større mængder, som det visse steder ses specielt i sommerhusområder. Kvas midlertidigt efterladt efter udført naturpleje ved jeg også, at kommunerne er meget opmærksomme på og således generelt søger at minimere ikke mindst set i lyset af klimaforandringerne og de måske mere intense somre, vi vil komme til at opleve også de kommende år, siger han.