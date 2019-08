Kommunal topledelse går ikke ind for totalt rygeforbud

Den kommunale direktion anbefaler ikke et totalt rygeforbud for medarbejdere i Esbjerg Kommune. Mandag skal politikerne diskutere, hvor langt de ønsker at gå.

Esbjerg Kommune: Opbakningen til at indføre en hårdhændet linje over for rygere ansat på Esbjerg Kommune ser ud til at falde.

Mandag skal politikerne i økonomiudvalget drøfte sagen, men den kommunale topledelse i form af direktionen har gjort sit sind op: De nuværende rygeregler skal bevares, men samtidig skal man mere blidt forsøge at skabe en "kulturforandring" og skubbe alle medarbejdere, og især ansatte i Børn & Kultur- og Sundhed & Omsorgs-forvaltningerne, hen mod en røgfri fremtid.

Sagen er kort fortalt den, at Esbjerg Kommune siden 2016 har haft en strategi for røgfri miljøer, og den definerer rygning som en privat sag, der ikke skal finde sted i forbindelse med arbejdets udførelse eller i den betalte arbejdstid. E-cigaretter blev sidestillet med rygning, og i dag er det kun muligt for kommunalt ansatte at aftale selvbetalte rygepauser med den nærmeste leder under forudsætning af, at det "er foreneligt med driften".

Men siden foråret har en stramning til et totalt forbud uden undtagelser - og dermed altså også rygeforbud i selvbetalte pauser, i løbet af døgnvagter samt på hjemmearbejdspladser - været drøftet både politisk og på forvaltningsniveau, og det har den interne sundhedspolitiske gruppe på Esbjerg Kommune været en varm fortaler for. Siden kom sagen i det store samarbejdsudvalg, Hoved-MED, hvor man dog ikke ønskede at gå så drastisk til værks, og det er indstillingen herfra, direktionen nu har anbefalet.