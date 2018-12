Kommunal topchef fra Esbjerg får job i Aarhus

Esbjerg Kommunes chef for Børn & Dagtilbud, Anne Merethe Løvmose, skal være børn- og ungechef i Aarhus Kommune. Børn & Kulturs direktør, Jørn Henriksen, roser hende for at have udviklet Børn & Dagtilbud, og hun forlader et veldrevet og velfungerende område.

Esbjerg: Chefen for Børn & Dagtilbud i Esbjerg Kommune, Anne Merethe Løvmose, har fået nyt job som børn- og ungechef i Aarhus Kommune. Her får hun ansvaret for børn og unge på 0-18 år i forvaltningen Børn og Unge med reference til direktøren. Anne Merethe Løvmose begynder i sit nye job 1. februar og fratræder derfor stillingen i Esbjerg Kommune med udgangen af januar 2019. - Jeg ønsker Anne Merethe Løvmose tillykke med jobbet, men med blandede følelser, for samtidig skal jeg tage afsked med en dygtig leder, der har udvist stor loyalitet og integritet i sin tilgang til arbejdet. Med sikker hånd har hun styret Børn & Dagtilbud, så det i dag er et veldrevet og velfungerende område. Jeg ønsker Anne Merethe Løvmose held og lykke i det nye job og er ikke i tvivl om, at det vil blive en gevinst for Aarhus Kommune at have hende med på holdet, siger direktør Jørn Henriksen, Børn & Kultur, i en pressemeddelelse.

En værdsat leder Anne Merethe Løvmose blev ansat som dagtilbudschef i Esbjerg Kommune i 2012 og har siden stået i spidsen for området, der er blevet udvidet, så det i dag hedder Børn & Dagtilbud og dækker kommunens daginstitutioner, dagplejen og sundhedsplejen. Jørn Henriksen fastslår, at han har sat pris på hendes faglige og ledelsesmæssige kompetencer og væremåde og fremhæver, at Anne Merethe Løvmose inden for de økonomiske rammer har udviklet området til et niveau af høj kvalitet. Børn & Kultur går nu i gang med at finde en afløser for Anne Merethe Løvmose.