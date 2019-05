Kommunal chef om valg på plejehjem: Et spørgsmål om ressourcer

Det var ressourcer eller mangel på samme, der var årsag til, at Esbjerg Kommune besluttede, at beboerne på kommunens plejehjem skulle stemme til både EP-valget og folketingsvalget samtidig. Uacceptabelt, mener kandidaterne Kronborg og Hyllested.

Og videre: "...det er muligt at brevstemme længe før kandidatlisterne foreligger - denne gang har man til valget kunne brevstemme fra den 15. maj, så der er ingen hindringer for at gennemføre brevstemmeafgivning på plejecentre før kandidatlisterne er klar...(...) I denne omgang foreligger kandidatlisterne til folketingsvalget først den 28. maj og sidste frist for at brevstemme er lørdag den 1. juni, hvilket kun giver os to arbejdsdage til at gennemføre brevstemmeafgivning på 20 plejecentre", oplyser han blandt andet.

Søren Abildtrup skriver blandt andet om de årsager, der ligger bag, at beboerne på de 20 plejehjem denne gang har skullet stemme til to valg samtidig: "Jeg kan oplyse, at det er rigtigt, at kommunens plejecenter besøges én gang, hver gang der afholdes valg, og denne gang har jeg besluttet at samle brevstemmer ind til begge valg samtidig af hensyn til de ressourcer, jeg har til rådighed..(...)"

Det oplyser chefen for byrådssekretariatet, Søren Abildtrup, i en mail-udveksling med folketingskandidat for Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds & Fanø, Anders Kronborg, der har rejst problemstillingen støttet af folketingsmedlem og ditto kandidat, Henning Hyllested (EL).

Esbjerg Kommune: Det er slet ikke så usædvanligt, at de ældre borgere på kommunens plejehjem må afgive deres eventuelle stemme uden at kende partiernes lister over folketingskandidater, der er opstillet Sydjyllands Storkreds, men årsagen denne gang er blandt andet mangel på ressourcer.

- Det er helt urimeligt, at Esbjerg Kommune begrunder det med mangel på ressourcer. Det er der bare ikke noget, der hedder, når vi taler om kernen i vores demokrati, nemlig valgene. Selvfølgelig skal der være maksimal hjælp, så alle kan få mulighed for at afgive deres stemmer, siger Henning Hyllested-

Hverken Anders Kronborg eller Henning Hyllested er til sinds at acceptere, at det er ressourcer eller mangel på samme, der skal afgøre, hvordan valghandlinger skal foregå på plejehjem.

"Det, at der ikke foreligger kandidatlister, forhindrer ikke vælgerne i at stemme personligt, hvis de er bekendt med via medierne og lignende, at (man kan) stemme på en bestemt kandidat".

Søren Abildtrup understreger også, at eftersom folketingsvalg ofte udskrives med kort varsel - denne gang er der dog en historisk lang valgkamp på 29 dage - så er det helt normalt, at man gennemfører brevstemmeafgivningen på plejecentre uden kandidatlister:

Lige vilkår

Sekretariatschefen er dog tilsyneladende slet ikke blind for, at det havde været bedre, om plejehjemsbeboere kunne afgive deres stemme i hele brevstemmeperioden:

"Endelig kan jeg oplyse, at vi tidligere har skrevet Økonomi- og Indenrigsministeriet for, at få ændret reglerne for brevstemmemodtagelse på plejecentre, så de ligestilles med hospitaler, hospice og fængsler, hvor det er personalet, der står for det praktiske og, hvor det er muligt at brevstemme i hele brevstemmeperioden, hvilket vil være en udvidet service for beboerne på plejecentrene, men desværre uden held."

Man kan ifølge reglerne brevstemme til og med den tredjesidste hverdag før valgdagen, hvilket i givet fald ville have forlænget beboernes mulighed for at afgive stemme til og med den 31. maj.