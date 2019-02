Kommentarer

Tanja Hansen:Jeg har bestemt, ikke lyst til at blive gammel i det her system. Syntes det er grotesk, som man behandler de ældre, nu har jeg selv en mor, der er dement, og de har bestem brug for daglig glæde, den må man ikke tage fra dem Føj hvor skulle de skamme sig.Conni Jefsen:Det er utroligt at vores ældre skal behandles på denne måde, de har slidt og slæbt for at vi andre har et godt samfund i dag. I burde skamme jer, kære politikere.Bitten Kastberg:Der er mange gode tilbud til plejehjemsbeboere, ligesom der er gode tilbud til folk, der kommer på et dagcenter fra eget hjem. Der skal selvfølgelig skelnes, og hvorfor fokuseres der helt forkert af avisen. Ove Franch:Ressourcespørgsmål?? Så må man squ finde nogle flere ressourcer, 1-2 sæt i gang. Vi behandler de ældre som skidt herhjemme.Inger Marie Larsen:Ka' godt væren vi er et rigt land, men menneskeligt er vi ved at fattige.Pia Bjergvang Underbjerg:Det er godt nok en grim sag, endnu en, i Esbjerg Kommune, kunne jeg sige, hvor menneskes bedst tilsidesættes med begrundelsen ressourcemangel. Utroligt at der ikke tænkes langsigtet for der er ingen tvivl om at sygdom koster mere end forebyggelse. Al forandring er svær, siger den ansvarlige, og selvom det er sandt så er det nok verdens dårligste undskyldning i sådan en sag. Esbjerg Kommune promoverer sig som demenskommune, og jeg var selv til stede da Sofie Løhde stod og fortalte hvor godt de gjorde det i Esbjerg. Det her beviser jo klart at Esbjerg Kommune siger et og praktisere noget andet. Ulla Hansen:Kort og godt så må I Esbjerg Kommune ansætte noget mere personale så der er tid til aktiviteter for beboerne.Birte Sveen:Så er vi der igen, regler går frem for almen anstændighed hvorfor må en ældre og dement ikke komme der, fordi hun er flyttet til andet bosted, det kan hun i den alder ikke forstå, og andre kan det heller ikke, de vil bestemme, hvor man skal være, og det seneste nye - også bestemme hvornår vi skal dø. Er der ingen mennesker med en smule sund fornuft, der styrer dette land?