Kommentarer fra Facebook

Ja det er en god idé med mobilfri skoler. Så må børnene udstyres med af skolen udleverede tablets. Jeg mener ikke, at det er hverken børn eller forældre, der skal sørge for at være opdaterede på IT- og pc-siden. Og hvad med de mindre bemidlede, som måske ikke har pengene til at udstyre samtlige børn i familien med telefoner for at kunne følge med i skolen. Joan Graankjør

De ældre børn bruger faktisk deres telefon i undervisningen, så hvis man fjerner deres telefon helt, så må Esbjerg Kommune til lommerne som mange andre kommuner, hvor hver elev får en pc eller tablet udleveret. Med hensyn til pc'er er Esbjerg Kommune lysår bagud.

Per Almestrand

-Læg telefonerne i en skuffe, når eleverne møder ind. Så kan de få dem, når de har fri. Josefine Korsager-Børn fra to års alderen kan betjene en iPad. Jeg synes, værdierne omkring læring skal tilbage til det mere traditionelle, hvor man ikke bliver rettet af en stavekontrol og kan google sig til et svar. Fordybelse kan de fleste børn faktisk rigtig godt lide.Bitten Kastberg-Det er ikke mobilen, der er problemet, men derimod de unges håndtering af den og deres digitale (over) forbrug. De voksne kan næppe bruges som rollemodeller, da de ikke er en pind bedre. Når det er sagt, så er over halvdelen af undervisningen it-baseret, og mobilen er et vigtigt og brugbart redskab. Lær i stedet børnene at begå sig socialt, både med og uden mobilen, så skal det nok gå.Maria Lucinda-Jeg synes jeg, det er rigtig vigtigt, at børnene ikke er på mobilen konstant i skoletiden. Både af hensyn til indlæring og trivsel. Men jeg mener ikke, det er noget, der skal udstedes forbud mod fra centralt hold. Jeg har tillid til, at skolerne godt selv kan finde ud af at håndtere det.

Anne Marie Geisler Andersen (byrådspolitiker for De Radikale)

Jeg er helt enig i, at mobiltelefonerne skal væk. Der findes ikke noget samfund mere eller noget socialt. Alt er blevet asocialt, det samme med mennesker. Selv børn, der skal lege med hinanden, sidder alligevel på deres mobil. Det samme gør voksne konstant. Vi ender med udrydde os selv.

Karina Helsinghoff