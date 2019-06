Kom til borgermøde om fremtidens midtby

Esbjerg: Attraktive boliger, byliv, indbydende gademiljøer, betalingsparkering og flere cykelstier.

På rådhuset i Esbjerg er man i færd med at lægge store planer for fremtidens midtby i form af en ny lokalplan og en omfattende trafikplan.

De to planer er sendt i offentlig høring, og torsdag aften vil planernes indhold blive præsenteret og debatteret på et borgermøde på spillestedet Tobakken.

Lokalplanen skal afløse de 37 lokalplaner og byplanvedtægter, der i dag gælder i indre by, mens trafikplanen dikterer, hvordan infrastrukturen skal udvikles.

På mødet vil der være et kort oplæg om Esbjergs centrum i et historisk perspektiv, og derefter præsenteres og diskuteres indholdet af de to planer. Både formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini (S) og formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S) deltager.

Borgermødet er en del af den offentlige høringsperiode på otte uger gældende fra den 6. juni 2019. Mødet finder sted torsdag den 13. juni klokken 19.00 på Tobakken. Mødet er åbent og tilmelding er ikke nødvendigt.