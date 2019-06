- Men det er et skib i arbejdstøjet og ikke i festtøjet, for vi skal på værft nu. Messingen er ikke pudset, for vi forbereder os på en lang vedligeholdelsesomgang, siger overstyrmand Niklas Poulsen, som kan fortælle om en rolig sejlads for motor og med lods om bord og et Esvagtskib til at vise vejen til Esbjerg Havn

Vi skal kende vores ting

Den milliondyre renovering af Danmark sker hos Esbjerg Shipyard med fondsstøtte på 20 millioner kroner. Men opdatering og vedligehold af den agterste stålmast på skibet står den faste besætning og indhyrede specialister for, så det gamle sejlskibshåndværk bevares blandt besætningen.

- Vi skal kende vores ting. Det er et specialhåndværk at lave rig, og det vil vi gerne bevare, siger overstyrmand Niklas Poulsen, som har riggen som en del af sit ansvarsområde om bord.

Når det komplicerede arbejde med at rydde kahytter, saloner, maskinrum med mere agter er fuldført, skal skibet i dok og tørlægges, mens der svejses nye jernplader i skroget, hvor det er nødvendigt.

- Det er dejligt, at projektet nu går i gang. Og at det sker i en by med et værft og en by, hvor det maritime erhvervsliv spiller en stor rolle med Esvagt og de andre rederier. Her emmer og summer af liv på kajen med mange skibstyper og platforme. Det er en driftig by, vi er kommet til, siger overstyrmanden.