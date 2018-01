Kolonihavetyve hærger i Esbjerg og omegn

ESBJERG/TJÆREBORG: En flok tyveknægte har haft rigeligt at se til her i begyndelsen af det nye år. Inden for den seneste uge har der været mindst fem indbrud i kolonihavehuse i Esbjerg og omegn.

I Tjæreborg har der ved kolonihaveforeningen på Sneum Slusevej i ugens løb været to indbrud. Her er der blandt andet stjålet knive, gryder og en generator af mærket Honda.

Også i Esbjerg har der været problemer med tyve i kolonihaverne. I Mågeparken blev en rude natten til fredag pillet ud af et kolonihavehus. Her blev der stjålet både Playstation 3, fladskærm og tilhørende controllere. Og tidligere på ugen blev der i Langelandsvejs haveforening stjålet både fjernsyn og et bordkomfur.

Syd- og Sønderjyllands Politi tør ikke sige, om der er en sammenhæng mellem indbruddene.