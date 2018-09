Henriette Kajhøj Hansen voksede op på Sportsvej hos en enlig mor og var en af de få i sin klasse, som ikke kom på Alanya-rejser i sommerferien. For hende gjorde den årlige sommerferiekoloni for børn fra trængte familier en stor forskel, og hun er rystet over, at kolonierne kan blive sparet væk.

ESBJERG: Første dag efter sommerferien. Læreren spørger traditionen tro, om eleverne vil fortælle, hvad de har lavet i ferien. Et spørgsmål, der får det til at krible i fingrene hos de børn, hvis forældre har haft dem med til Disneyland i Paris, badeferie på Kreta eller måske "bare" et familieophold med det hele i Lalandia.

For andre børn kan det være et ubehageligt spørgsmål. Det kunne det også have været for 36-årige Henriette Kajhøj Hansen, da hun var barn, hvis ikke det var for Esbjerg Kommunes feriekolonier i Sønderho og Rendbjerg, som gjorde, at også hun med stolthed kunne række hånden op.

- Vi kolonibørn havde også været på en ferie. Det var stort. Det meste af sommerferien brugte vi på bare at lege nede i gården - os, der var tilbage, når alle dem fra "familierne" var på ferie. Men når så kolonierne kom, var det vores tur. Det var fantastisk. Noget helt særligt. Det er næsten svært for mig at beskrive, siger en bevæget Henriette Kajhøj Hansen.

Bevæget, fordi minderne vækker store følelser i hende. For koloniopholdene udviskede sociale skel for en stund og gjorde en stor forskel i en barndom, der ellers ikke altid var let. Og bevæget, fordi feriekolonierne til Sønderho og Rendbjerg nu er på som spareforslag i Esbjerg Kommunes budget for de næste fire år. Man vil droppe feriekolonierne helt og spare cirka fire millioner. kroner om året ved det.

- Det gør de simpelthen ikke. Det må de bare ikke. Hvis man finder på at lukke de feriekolonier, er det, fordi man ikke ved, hvad det gør for en kæmpeforskel for børn. Eller ved, hvordan det er at sidde i en klasse efter sommerferien uden at have noget at fortælle, siger Henriette Kajhøj Hansen.