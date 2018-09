Kollega: ERF skulle have fastholdt 80'erkonceptet

- Det er utrolig vanskeligt at gå fra et 80'er-tema til mainstream. Som nichefestival er din musikprofil hele dit koncept, og man kan ikke ændre et koncept og så bare regne med, at de samme gæster kommer. Vil man ændre koncept og have nyere musik, skal man nøje undersøge, om den nye musik er spændende for dit gamle publikum. Man må forvente at et skifte i konceptet betyder tre år med underskud, før det er oppe at køre, mener Thomas Klintrup

Han mener, at arrangørerne i Esbjerg fejlede, da de begyndte at andre på konceptet.

Og selv om de to festivaler bejlede lidt til det samme publikum rent aldersmæssigt, er Thomas Klintrup ked af, at kollegerne i Esbjerg må lukke ned.

Formand for foreningen bag Esbjerg Rock Festival, Carsten Agerbæk, meddelte tirsdag, at foreningen opløser sig selv, og dermed er grundlaget for at videreføre Esbjerg Rock Festival ikke længere stede.Årsagen er økonomiske problemer. Årets festival gav et underskud på en halv million kroner. En ansøgning på små 1,7 millioner kroner til Esbjerg Kommune til at dække det nuværende hul og for at kunne videreføre arbejdet med festivalen er blevet afvist.

Han sammenligner udviklingen i Esbjerg med kollapset af Midtfyns Festival i 2004.

- Esbjerg Rock Festival døde i mine øjne med programmet i 2017. Der kom en ny mand i front for festivalen, og jeg er ikke i tvivl om, at der er blevet arbejdet hårdt og med de bedste intentioner. Men man skal være tro mod sit brand, og det synes jeg ikke, at man var i Esbjerg. Det er bare svært med sådan et skifte, og det var det samme, der skete på Midtfyns Festival, siger Thomas Klintrup.

Han under sig over, at folkene bag festivalen i Esbjerg fra at være førende på 80'ermusikken valgte at lægge sig bagest i feltet af festivaler med mainstreammusik.

Jeg mener ikke, at markedet for 80'ernavne er malket og udspillet, og ERF var alle andre så overlegen på det marked. Hvorfor så vælge at lave en kopi af 30 andre steder, som har allerede har fanget markedet og er mange år foran, spørger Thomas Klintrup.