Kamilla Seidler er kok på Michelin-niveau, og hun og Joachim Hørland Hjerl, som er konceptudvikler af mad, er tilsammen et rejsehold, som er udsendt af The Food Organisation of Denmark. De har været på besøg hos ejer af Mandø Bed & Breakfast, Karin Fredskild, og hjulpet hende med at forbedre sit koncept. Det har været givtigt, og der har været god kemi mellem Karin, Kamilla og Joachim.

MANDØ: - Vi har drysset lidt Københavnerstøv ud over stedet, siger kokken Kamilla Seidler med et smil.

- Vi kigger på kvaliteten af stedet og hos den, der driver stedet. Vi lytter og spørger, hvad de har lyst til at udvikle og går målrettet ind og hjælper. Vi tog de ternede duge væk, for træbordene har en stoflighed, og vi har dækket op, så det fremstår som et spisested, man kommer ind på, forklarer Joachim Hjerl.

Karin Fredskild har planer for den kommende turistsæson om at bruge flere lokale råvarer som lam og honning fra Mandø, fisk fra Hvide Sande Røgeri og ost fra Jernved Mejeri.

Turistchefen er også glad

Den gode energi breder sig i rummet, da Karin svinger tapas-brætter med lammefrikadeller, Jernved-brie med valnødder syltet i Mandøhonning, laks, røget hellefisk, kartoffelsalat med radiser, røget lam fra Mandø - med meget mere.

Karin har også planer om østersture og andre oplevelser, og turistchef Jane Madvig Søndergaard ser perspektiverne i at få optimeret steder som Mandø Bed & Breakfast:

- Maden og oplevelserne er med til at sælge det, og det er et plus, at de satser på lokale råvarer, for det efterspørger turisterne, siger hun.

Turisterne kan roligt booke bord og seng hos Karin, mener Kamilla Seidler, der roser:

- Det er dejligt at se at Karin har lyst til at omfavne gæsterne.