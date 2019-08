Esbjerg: I festugen slår restaurant Kok og Kuller i Skolegade dørene op for sin helt egen unikke festuge-restaurant i baggården, "Bagbord".

Hyggelige omgivelser, fantastisk mad og drikke og godt selskab er i fokus under de kulørte lamper i den hyggelige baggård.

Kok og Kuller vil nemlig skabe en helt speciel afslappet intim stemning og med en masse festglade gæster. Der er overhovedet ingen fine fornemmelser, udover det der serveres på tallerknerne og i glasset, derfor er der blandt andet høflig selvbetjening og ingen bordreservation, skriver spisestedet i en pressemeddelelse.

Kok og Kuller lover også, at menuen bliver sat af det bedste og friskeste fisk, der bliver solgt på morgenauktionen med let og spændende tilbehør. Der bliver tændt op i den helt store kulgrill og rygeovn, der sammen med omgivelserne skal være med til at skabe stemningen.

- Vi synes altid, det er sjovt med noget anderledes, og så tænkte vi på, hvad vi skulle lave til årets festuge. Der kom ideen så til en lille baggårdsrestaurant i rigtig pop-up stil, siger medejer Benjamin Bjerrum.

I restauranten markerer Kok og Kuller også festugen med en speciel tre retters festmenu.