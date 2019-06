Køretur endte i stakittet

Esbjerg: En køretur torsdag eftermiddag endte for en 35-årig mand i en hæk og et plankeværk på Jagtvej.

Klokken 15.38 kom han kørende på Jagtvej i sydlig retning bag en anden bilist, en mand på 32 år, der pludselig bremsede meget kraftigt op og foretog et sving til højre uden at blinke.

Det lykkedes den 35-årige mand at undgå en påkørsel ved at lave en undvigemanøvre, der til gengæld sendte hans bil ind i en hæk og et plankeværk.

Ifølge lokalpolitiet i Esbjerg skete der ingen personskade, men udelukkende materiel skade ved uheldet.

Jagtvej var kortvarigt afspærret, mens der blev ryddet op, og bilen blev fjernet.

Begge mænd bor ifølge politiet i øvrigt på Jagtvej.