Kørestolsbrugeren Ejna må ikke få 60 kvadratmeter fliser af Esbjerg Kommune

Ankestyrelsen bliver nu hevet i retten af kørestolsbrugeren Ejna Elvira Nielsen fra Vilslev, fordi Esbjerg Kommune ikke vil bevilge fliser fra hendes træhus og hen til grovkøkkenet i en anden bygning. Sagen har kørt i over et år og har kostet Esbjerg Kommune mere, end hvad selve anlæggelsen af fliserne ville koste.

Vilslev: 60 kvadratmeter fliser. Det er baggrunden for en strid mellem Esbjerg Kommune og en kørestolsbruger i Vilslev. Sagsøgeren er 67-årige Ejna Elvira Nielsen og hendes samlever Jens Jørgen Toft. Hun er handicappet, efter at hun for to år siden pludselig fik en hjerneblødning og blodprop i hjernen. Siden da har hun været nødsaget til at sidde i en kørestol, fordi hun var lam i hele højre side af kroppen. Gennem intensiv genoptræning er hun nu kun delvis lam i højre ben, men hun er stadig afhængig af sin kørestol. - Ingen vidste, at jeg pludselig skulle ende i den her situation, siger Ejna Elvira Nielsen. Derfor er det en nødvendighed for hende, at hjemmet i Vilslev er handicapvenligt. Ejna og samleveren Jens Jørgen Toft har derfor søgt om at få lagt 60 kvadratmeter fliser hen til bygningen med parrets grovkøkken med både fryser og vaskemaskine, hvor Ejna tidligere brugte meget af sin tid. Men nu er det altså Jens, der står for at vaske tøj og ordne de andre praktiske opgaver i grovkøkkenet. - Jeg er vant til at komme derhen, for jeg er udlært kok og smørrebrødsjomfru, så for mig er det en stor frihed at være i grovkøkkenet, som vi betragter som en del af vores hus. Og det er mit ønske, at jeg igen har mulighed for at komme derhen, forklarer Ejna Elvira Nielsen.

Jeg føler det som en straf, at de ikke vil give mig fliserne. For mig ligger der en livskvalitet i grovkøkkenet, og det mangler kommunen at tage med i deres betragtninger. Ejna Elvira Nielsen.

Klager Prisen på anlæggelse af fliserne vurderes til at ligge på cirka 20.000 kroner, men det vil Esbjerg Kommune ikke bevilge penge til. Derfor har Ejna og Jørgen to gange klaget til Esbjerg Kommune og derefter til Ankestyrelsen i begge tilfælde. I første omgang ville kommunen lægge fliser til en platform i midten af indkørslen, sådan at Ejna nemmere kunne komme hen til bilen, men stadigvæk ingen fliser hen til grovkøkkenet. Den afgørelse blev så anket til Ankestyrelsen, som vurderede, at kommunen skulle gennemgå sagen igen. Anden gang ville kommunen så etablere fliser i plan med træhusets veranda ud og til en platform, men igen ingen fliser hen til grovkøkkenet, og denne gang vurderede Ankestyrelsen også, at der ikke var mere at komme efter for Ejna i Vilslev. Seneste udvikling er en stævning af Ankestyrelsen, der nu venter på rettergang ved Retten i Esbjerg. Ifølge parrets advokat, Allan Sørensen fra Penta Advokater, er der tale om en principiel sag, men sagen hører til de mere sjældne af slagsen. - Man ser ikke mange tilfælde, hvor handicappede kører sager i retten. For det kræver tid og økonomien til at gøre det, fortæller Allan Sørensen. Men det er ikke kun parret, der har økonomiske omkostninger i sagen. Det har Esbjerg Kommune også. - Omkostningerne for sagsbehandlingen i kommunen løber langt over det beløb, som parret i Vilslev beder om. Desuden er det efterhånden de færreste, der har to huse i dag, siger advokat Allan Sørensen, der også betegner selve sagsbehandlingen som mystisk. Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, fortæller, at man ikke vil undgå klagesager ved i stedet at betale for de ønskede ydelser. - Vi har heldigvis et system i Danmark, som sikrer borgernes retssikkerhed med en klageinstans, der gør det muligt at klage over en beslutning, som kommunen har truffet. Esbjerg Kommune bakker 100 procent op om det klagesystem, siger Arne Nikolajsen.

Vil gå langt Parret i Vilslev vurderer selv, at deres omkostninger i sagen løber op i cirka 25.000 kroner, men det stopper dem ikke i at køre sagen. - Alle skal vide, at man ikke skal give op. Man skal blive ved med at kæmpe, siger Jens Jørgen Toft, hvortil Ejna tilføjer: - Ja, vi vil køre sagen så langt, den kan komme. Og da journalisten spørger, hvorfor de ikke bare selv betaler for de 20.000 kroner for de 60 kvadratmeter fliser, lyder svaret: - Vi har gennem hele vores liv betalt skat til blandt andet alderdom og sygdom. Det kan altså ikke være vores ansvar at betale for fliserne selv, og vi har i forvejen selv betalt for blandt andet en trailer, så Ejna kan komme mere rundt med sin elscooter. Så vi synes, at vi har hjulpet kommunen godt på vej, fortæller Jens Jørgen Toft. Direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men oplyser følgende om den generelle sagsbehandling i kommunen: - Når en borger ansøger om boligindretning efter Servicelovens § 116, skal der ske en individuel konkret vurdering med henblik på at udrede, hvorvidt det ansøgte vil medvirke til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. I vurderingen skal også indgå, om de aktiviteter, borgeren skal udføre i bygningen, er nødvendige for borgeren at udføre. Når aktiviteterne er at udføre praktiske opgaver som eksempelvis at vaske tøj, skal kommunen i sin vurdering indtænke familiens samlede ressourcer. Det vil sige, at det ikke er familiens ønsker og arbejdsfordeling, der er afgørende for, om en boligindretning er nødvendig, men den individuelle vurdering af at familien har mulighed for at fordele opgaverne og dermed ikke nødvendigt for ansøger at udføre netop denne opgave.