Kører og passager begge sigtet

Esbjerg: Det blev til flere sigtelser, da politiet standsede en bil med trailer på Storebæltsvej i Esbjerg klokken 20.30 lørdag.

Føreren af bilen, en 26-årig kvinde fra Esbjerg, blev efter test med narkometer sigtet for at køre påvirket af cannabis, desuden blev hun sigtet for at køre bil uden at have sit kørekort med.

Passageren i bilen, en 27-årig mand fra Esbjerg, kunne ikke holde munden lukket, så han blev sigtet for fornærmelig tiltale mod patruljen, da han kaldte betjentene bøsserøve, nazisvin, bøssepoliti og spasserrøve, oplyser politiet.