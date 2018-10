Kørelærere frygtede borgerservice-forringelse

RIBE: Da medlemmerne af Ribe Kørelærerforening i weekenden læste i JydskeVestkysten, at den personligt betjente borgerservice i Ribe og Bramming skal afløses af den såkaldt fjernbetjente borgerservice, hvor borgerne skal henvende sig til en borgerservicemedarbejder i Esbjerg via en videoskærm, frygtede kørelærerne at det ville gå alvorligt ud over deres arbejdsforhold.

Ribe er nemlig prøvested for teori- og praktiske køreprøver i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, og det betyder, at der er rigtig meget papirarbejde forbundet med at tage kørekort, og her kan kørelærerne i dag trække på servicen hos Borgerservice i Ribe.

- Vi er 10-12 kørelærere, som bruger Borgerservice i Ribe dagligt. Ribe Borgerservice løser på bedste vis de opgaver med alt dette papirarbejde, som foregår manuelt. Disse ansøgninger, lægeerklæringer osv. foregår alt sammen på den gammeldags facon. Det er ikke digitaliseret, og der er ikke udsigt til, at det bliver det. Derfor er vores alternativ, at vi skal til at bruge en masse tid og køre til Esbjerg og aflevere papirerne. Det vil koste en masse ekstra tid, og det er en voldsom forringelse af vore arbejdsvilkår, siger Karl-Erik Kristensen, formand for Ribe Kørelærerforening.