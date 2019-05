Køkkenbutik genopstår efter voldsom brand hos nabo

Nettoline i Esbjerg - fra venstre Thomas Jepsen, Per Nielsen og Helge Kjeldsen ? ser frem til at vise den nye, opdaterede butik på Stenhuggervej. Foto: Nettoline

Brand i en nabobygning tvang for godt et år siden køkken- og badeudstyrsforretningen Nettoline til at flytte i midlertidige lokaler. Nu åbner Nettoline i en ny og større butik på Stenhuggervej.

Esbjerg: Med en udvidelse på 325 kvadratmeter vender konceptbutikken for køkken- og badeværelsesløsninger på Stenhuggervej Nettoline, tidligere kendt som Køkkencenter Esbjerg, nu tilbage efter i cirka 15 måneder at have været "forvist" til midlertidige lokaler, da den oprindelige butik blev totalskadet efter en brand i nabobygningen, som husede et autoværksted. Nu er forretningen genopbygget og fremstår som en ny og større konceptbutik med de nyeste køkken- og badløsninger. - Forretningen fremstår nu som den moderne konceptbutik, vi ønsker at implementere i kæden. Resultatet er blevet en stor gevinst for Esbjerg-butikkens udtryk, siger administrerende direktør Erik Theill Christensen, i en pressemeddelelse fra Nettoline.

Nettoline Esbjergs indehaver, Per Nielsen, foran den nye konceptbutik, der har gennemgået en større renovering og udbygning, siden man for godt et år siden blev tvunget over i midlertidige lokaler på grund af en brand i en nabobygning. Forretningen indvies fredag den 3. maj. Foto: Nettoline

Egen produktion Erik Theill Christensen tiltrådte som administrerende direktør for Nettoline i efteråret 2018 og har arbejdet på at udnytte synergien ved at indgå i Skandinaviens tredjestørste køkkenkoncern, TCM Group A/S. Samtidig udvikles et nyt koncept for personlige køkkener i høj kvalitet til en pris, som alle har råd til. Køkkener sælges gennem et omfattende forhandlernet som tre servicepakker: Gør-det-selv, samlede elementer leveret fra fabrikken og samlet levering af elementer inklusiv montering hos kunden På butikssiden er kæden inden for det seneste år udvidet med fire nye Nettoline-butikker i henholdsvis Silkeborg, Aarhus, Hillerød og Nykøbing Falster. TCM Group A/S, fremstiller køkken, bad og garderobeinventar på egen fabrik i Aulum, hvor der er ansat cirka 80 medarbejdere.