Købmanden i Andrup lukker

Helbredsmæssige årsager tvinger nyt købmandspar til at dreje nøglen om efter kun et år bag kassen i Andrups lokale dagligvarebutik. Efter ti års kamp for at bevare den lokale købmand er lokalsamfundet klar til at kaste håndklædet i ringen.

Esbjerg: Ved udgangen af marts er det slut. Min Købmand i Andrup lukker. Det nye købmandspar må opgive projektet af helbredsmæssige årsager.

- Jeg bøvler med rosen-infektioner i benene, som jeg ikke kan få bugt med. Min læge har beordret mig til at gå ned i tid - og ikke bare i en enkelt uge, siger Heini Damgaard Nielsen.

Dette forår overtog han købmandsforretningen og bygningen i Majgårdsparken sammen med makkeren Ole Hansen. Også han bøvler med helbredet i form at nakke- og skulderproblemer.

- Vi har trukket den helt op til jul for at se, om der var basis for at ansætte en mand mere, men det er der ikke. Butikken kræver arbejdsuger på 70-80 timer for at kunne holdes oven vande, og det kan vi ikke holde til, forklarer Heini Damgaard Nielsen.

Købmandsparret fik en svær start, da kombinationen af sommerferie og vejarbejde fik omsætningen til at rasle ned i de varme måneder. Det fik en kunde til at lave et opråb på Facebook, hvor han opfordrede lokalbefolkningen til at bakke op. Det havde en positiv effekt på kundetilstrømningen, og duoen afviser derfor også, at lukningen skyldes dårlig økonomi.

- Økonomien er ikke storslået, men den hænger sammen, siger Heini Damgaard Nielsen.