Køberne svigter: Boligmarkedet styrtdykker i Esbjerg

Reddet af renten

Hos landsdelens største mæglerforretning, Home i Esbjerg, der formidler hver fjerde hushandel i Esbjerg Kommune, bekræfter medindehaver Marianne Christensen det opsigtsvækkende fald i handelsaktiviteten, men hun pointerer samtidig, at man nu er tilbage på sporet - der er igen kommet "swung" i markedet, fastslår hun.

- Det generelle billede i Danmark har været et bremsende marked, og pressens fokus og snak om boligboble har formentlig også spillet ind. Men lige nu har vi super travlt og kan hverken stikke eller bekende. Renten har sat gang i markedet, og den er så ekstrem lav, at det som køber må være interessant at regne lidt på, hvor meget mere hus man kan få, end for bare et halvt år siden, siger Marianne Christensen.

Foreholdt tallene vurderer ejendomsmægler Svenne Nielsen, BoligOne, at der ganske enkelt kan være tale om, at markedet for hushandler i Esbjerg så småt er ved at bremse op:

- Tallene kan måske være udtryk for, at boligmarkedet i Esbjerg er ved at bremse en smule op. Visse ejendomstyper og områder er der dog stadig rigtig god efterspørgsel efter - mens der kan være andre, hvor priserne skal til at være lidt lavere for at kunne opnå et salg - det er i hvert fald, hvad jeg selv oplever i markedet i disse år. Omvendt kan tallene også bare være udtryk for, at Esbjerg efter nogle rigtig gode år i antal salg skal til at have nogle mere "normale" år", siger han.