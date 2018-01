Københavnsk konkurs rammer Esbjerg IK hårdt

Esbjerg: Et skridt frem og to tilbage. Dagen efter, at Esbjerg IK med sejren over AaB Ishockey havde spillet sig tæt på den slutspilsgivende fjerdeplads, kom nyheden om, at Copenhagen Lions er gået konkurs. En konkurs, der ikke blot rammer den københavnske klub, men i den grad også rammer esbjergenserne hårdt.

En konkurs medfører, at holdet trækkes fra samtlige rækker, ligesom klubbens spillede kampe trækkes ud af turneringen. Det koster dermed Esbjerg IK seks vigtige point, idet esbjergenserne sammen med Vojens er de eneste to vesthold, der har vundet begge kampe over københavnerne.

Med sejren over Aalborg var EIK ellers blot fire point fra at nå Odense, mens holdet ovenpå løvernes fald nu er seks point fra med blot fire kampe tilbage af grundspillet.