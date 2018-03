Københavns overborgmester skal på genopdragelse i Esbjerg

Socialdemokratisk kreds i Esbjerg melder sig nu i kampen om bedre balance i provins- og hovedstadskommunernes økonomi til støtte for borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Esbjerg Kommune: I flere uger har man kunnet betragte borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) møjsommeligt asende landet rundt med budskabet om, at Danmark skal i bedre økonomisk balance, og at der er behov for en mere retfærdig økonomisk fordeling mellem landets kommuner. Nu kommer der assistance til Esbjergs énmandshær, nemlig fra Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds, der også dækker Fanø. Den direkte anledning er en kronik, som Socialdemokratiets næstformand for partiet på landsplan, Frank Jensen, der er overborgmester i København, forleden skrev i Berlingske. Heri brokker Frank Jensen sig over, at en mulig kommende udligningsreform kan betyde en milliardbetaling fra København til provinskommuner, der ifølge Frank Jensen har rigere indbyggere, lavere arbejdsløshed og er mindre socialt belastede, og det foranlediger nu en invitation til besøg i Esbjerg fra partifællerne vestpå.

Jeg er ofte i København, og jeg må indrømme, at ofte kan man ikke se byen for bare byudviklingsprojekter og kraner. Det går godt i hovedstaden. Anders Kronborg (S), folketingskandidat.

Sagen kort Det offentlige slagsmål om de økonomiske rammevilkår mellem hovedstadskommunerne på den ene side og provinskommunerne på den anden har ad flere omgange givet genlyd på Christiansborg, og ingen af parterne har holdt sig tilbage i forhold til at fremføre, hvorfor netop de bør tilgodeses i eventuelle korrektioner af de såkaldte udligningsordninger.

Gennem foreningen Bedre Balance slår de 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstadsområdet til lyd for, at hele det ganske indviklede udligningssystem - og i særdeleshed den såkaldte hovedstadsudligning - skal tænkes helt om. Bedre Balance ønsker hovedstadsudligningen, der tilgodeser 34 hovedstadskommuner, helt fjernet. Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V) er en del af formandskabet i foreningen.

Den såkaldte Landsudligning ligger i dag på 61 procent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud - det vil sige, hvis udgiftsbehovet overstiger skatteindtægterne - så vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 procent af underskuddet. Hovedstadsudligningen sikrer, at de 34 kommuner i hovedstadsområdet kan lægge 27 procent oven i de 61 procent ved et eventuelt underskud. Var Esbjerg Kommune en hovedstadskommune og dermed tilgodeset i hovedstadsudligningen, så ville der ligge 243 millioner kroner mere i kommunekassen årligt.

Hvis man afskaffer hovedstads-udligningen og erstatter den med ens vilkår for alle, vil det betyde 90 millioner kroner mere om året til Esbjerg Kommune i 2018-tal.

Virkeligheden her - Det er nogle ret bastante holdninger, Frank Jensen giver udtryk for. Vi har orienteret partiformand Mette Frederiksen om, at når næstformanden i partiet melder ud, så gør vi det også i forhold til, hvad vi mener. Vi er ikke sikre på, at Frank Jensen sidder med det helt rigtige regnestykke, så det vil vi gerne drøfte med ham ansigt til ansigt og samtidig vise ham rundt i Vandkantsdanmarks virkelighed, siger kredsformand John M. Schmidt, der understreger, at partiets Esbjergkreds ikke ønsker et slagsmål mellem Jylland og hovedstadskommunerne, men alene en bedre økonomisk balance mellem alle landets kommuner. Kredsens folketingskandidat, Anders Kronborg (S), kalder sig selv en beundrer af Frank Jensen, som han anser for at være en meget dygtig politiker, men i forhold til debatten om den kommunale udligning er han mindre begejstret. - Der er en hovedstads-selvfedhed i det, som jeg ikke bryder mig om, selv om jeg sagtens kan forstå, at han forsøger at forsvare hovedstadens interesser. Men det her handler jo i virkeligheden om hele Danmarks interesser. Jesper Frost Rasmussen (V) har både som borgmester i Esbjerg Kommune og som en del af formandskabet i provinsborgmester-initiativet Bedre Balance kæmpet godt for en mere retfærdig fordeling, men nu er tiden kommet, hvor vi træder til og hjælper, for vi har også et ansvar for at deltage i debatten, når højtstående og toneangivende partifæller som Frank Jensen lufter den slags synspunkter, siger Kronborg.