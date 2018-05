Knud vil have autocamperne ud af midtbyen

Knud Andersen fra Ribe er selv erfaren og inkarneret autocamperejer, men han synes ikke de store biler hører hjemme i Ribes gamle, smalle gader. Derfor har han lavet et høringssvar til Ribes trafikplan, som handler om, at der skal opsættes henvisningsskilte til autocamperpladsen, P Syd ved alle indfaldsveje til Ribe.

RIBE: Knud Andersen fra Ribe har det seneste kvarte århundrede rejst Europa tyndt i sin og hustruens autocamper. Men som borger i Ribe er han godt klar over, at ikke mindst borgerne i bymidten ikke er særligt begejstrede for de autocampere, som oftest ses køre rundt i byens gamle, smalle gader.

Derfor har han som én af 38 indsendere sendt sit høringssvar til Esbjerg Kommunes debatoplæg om trafik- og parkeringsforholdene i Ribes indre by.

- Det handler ganske enkelt om, at der skal opsættes skilte med piktogrammer med autocampere ved alle indfaldsveje til Ribe. Skilte, som leder autocampisterne hen til byens parkeringsplads for autocampere, P Syd. Kommer det til at ske vil vi slippe for, at mange af autocampisterne ligger og cirkler rundt inde i byen, siger han

Knud Andersen forstår godt frustrationerne hos borgerne ved Torvet, Grønnegade og de andre små gader i centrum.