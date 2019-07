Den 9. august holder politikerne i teknik- og byggeudvalget møde, og her tages sagen om mobilt gadesalg - og kaffeknallerten fra Ribe - op til debat. Udvalgsmedlem mener, at et rimeligt afstandskrav til eksisterende cafeer er 50 meter, og ikke de 150-200 meter forvaltningen i første omgang meldte ud.

- Som reglerne er formuleret i det nuværende gågaderegulativ for Ribes midtby mener jeg ikke man kan forbyde salg af kaffe fra knallerten. Men jeg ser også frem til, at politikerne fastlægger klare regler på mødet den 9. august, siger han.

- Jeg mener en rimelig fortolkning af kommunens regler for mobilt gadesalg er, at der skal være en afstand på 50 meter. Men det skal vi nu have op til debat på vort førstkommende møde efter ferien, den 9. august. Målet må være at fastlægge nogle fleksible regler, som både tager hensyn til de eksisterende forretninger og cafeer - og som samtidig gør det muligt at have mobilt gadesalg - også i Ribe, siger Alex Sørensen.

RIBE: Alex Sørensen, Venstre-medlem af kommunens teknik- og byggeudvalg synes ikke det er holdbart med en fortolkning, som siger at der skal være 150-200 meter til den nærmeste café for den lille blå kaffeknallert, som Morten Kjældgaard fra Ribe bruger til sit mobile kaffesalg.

Afventer diskussion

Drifts- og anlægschef Morten Andersson slår fast, at man nu i forvaltningen afventer diskussionen på udvalgsmødet den 9. august.

- Jeg har været i dialog med Morten Kjældgaard, for at se om vi ikke kan finde en midlertidig løsning, der gør at han ikke skal vente til efter den 9. august med at sælge kaffe fra knallerten. Fra forvaltningens side er vi interesseret i, at der bliver et set up for det mobile salg, så det kan sameksistere med øvrige forretninger, og nu afventer vi så den politiske diskussion i udvalget, siger Morten Andersson.

Charlotte Bladt-Hansen ejer sammen med sin mand Ole, ejendommen Mellemdammen 18, som ligger tæt på det sted på gågaden, hvor Morten Kjældgaard ofte står med sin kaffeknallert. I kølvandet på omtalen af sagen i medierne er de blevet beskyldt at have anmeldt Morten Kjældgaard til Esbjerg Kommune.

- Men det er ganske enkelt ikke korrekt. Vi har aldrig før ejet hverken en erhvervsejendom eller en fredet bygning og har derfor løbende haft mange snakke med Esbjerg Kommune om de forskelllige regler vi skal forholde os til - herunder også, hvordan reglerne for mobilt gadesalg. Det har vi blandt andet gjort, fordi vi ved, at det vil påvirke muligheden for at udleje butikslokaler i fremtiden. Vi er kede af, at det er blevet udlagt, som om vi har anmeldt Kjældgaards Kaffe, siger Charlotte-Bladt Hansen.