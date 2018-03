Knallertkører kørte med amfetamin

Esbjerg: En 22-årig mand fra Esbjerg blev tirsdag aften klokken 22.24 standset af betjente, da han kom kørende på en knallert ad Hedelundvej i Esbjerg. Det viste sig, at manden var i besiddelse af 1,6 gram amfetamin, og han blev taget med på stationen for at aflægge en blodprøve, idet politiet mistænker ham for at have kørt i en tilstand, hvor han var påvirket af euforiserende stoffer.