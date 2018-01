Klithus Mandø er solgt til Mandøbussen

MANDØ: Der indkom tre bud, og det højeste bud kom fra firmaet bag Mandøbussen, som nu overtager Klithus Mandø - øens gamle skole - som i de seneste fem år har haft tre bestyrerpar, der har drevet café og restaurant med mulighed for udlejning af værelser, lejligheder og udlejning til lejrskoler.

Ivan Lauridsen, formand for fonden bag Klithus Mandø fortæller, at præmisserne for salget af ejendommen var, at den skulle drives videre til turistformål, og at dem der skulle drive ejendommen videre skulle have godt lokalkendskab til Mandø og have mulighed for på sund vis at drive en forretning der.

- Og så havde vi en budrunde, hvor vi har solgt til den højest bydende. Det var Mandøbussen, og det er så dem, vi nu sælger Klithus Mandø til, siger Ivan Lauridsen.

Han understreger, at man fra fondsbestyrelsens side har været forpligtet til at sælge til den køber, der kom med det højeste bud, og at man som vilkår for handlen indgår en deklaration om at stille et areal til rådighed i 20 år for Mandø Fællesråd til drift af en legeplads samt en deklaration om, at ejendommen skal bruges til "formål der styrker udviklingen i turismen på Mandø".