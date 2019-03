Klister og konservespiger: Esbjergensiske kvinder har lang historie på arbejdsmarkedet

Danmarkshistorien fortæller, at de danske kvinder kom på arbejdsmarkedet omkring 1965. Men i Esbjerg havde kvinderne arbejdet som både esepiger, klisterpiger, produceret sko og fisk på dåse i mange årtier før den gængse danske kvinde fik arbejdshandskerne på uden for hjemmet. For kvinderne i Esbjerg var det både muligt at finde arbejde, og for nogen var det den barske virkelighed, der spillede ind.