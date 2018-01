Klip, klip, klip - fin ATK-fangst på Esbjerg Havn

Esbjerg: En af Esbjergs travleste veje har igen haft besøg af ATK-vognen. På H.E. Bluhmesvej på Esbjerg Havn, der efterhånden er blevet et fast udflugtmål for den automatiske trafik kontrol, kørte 1661 køretøjer forbi torsdag morgen.

102 bilister kørte for stærkt og blev blitzet - 11 havde så meget fart på, at de fik et klip i kørekortet, og to af dem kan nu se frem til en hyggestund med en af byens kørelærere, da de vil modtage en betinget frakendelse af kørekortet i deres E-boks.

Den højeste hastighed på strækningen blev målt til 90 km i timen. Det er en del over den tilladte grænse på 50 km/t, der som bekendt gælder i byzone - og altså også på havnen. nil