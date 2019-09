Klimakrav smelter isen på Esbjergs skøjtebane

Der skal et nyt køleanlæg til, hvis den mobile skøjtebane på Torvet i Esbjerg skal bestå. Strammere klimakrav betyder, at det nuværende køleanlæg skal udskiftes, og det vil koste halvanden million kroner.

- Vi opdagede i sommer - nærmest ved en tilfældighed - at vi stod med nogle udfordringer. Med baggrund i en EU-forordning vil man forbyde al køleteknik, der udleder freon. Det skal ikke produceres mere, og i den forbindelse er producenterne stoppet med at femstille netop den slags kølemiddel som vi bruger på vores anlæg. Det er i sig selv forståeligt og positivt, men det betyder altså også, at vi står i den situation, at vi kun har nok kølemiddel til anlægget til en sæson mere, siger Niels Bækgård, der er direktør i Sport & Event Park Esbjerg (SEPE), der driver skøjtebanen på Torvet.

Det nuværende køleanlæg under Torvets skøjtebane er fra 2004 og dermed ikke helt up to date med hensyn til miljøkrav.

Det bliver efter alt at dømme udgangen, hvis ikke politikerne finder halvanden million kroner til et nyt køleanlæg.

Vi opdagede i sommer - nærmest ved en tilfældighed - at vi stod med nogle udfordringer. Med baggrund i en EU-forordning vil man forbyde al køleteknik, der udleder freon. Det skal ikke produceres mere, og i den forbindelse er producenterne stoppet med at femstille netop den slags kølemiddel som vi bruger på vores anlæg.

ingen politiske garantier

Det er derfor nødvendigt med et nyt køleanlæg til skøjtebanen, og det koster i omegnen af halvanden million kroner.

- Nye køleanlæg har den fordel, at de er så godt som CO2-neutrale, fordi overskudsvarmen kan sælges og kobles på fjernvarmenettet, forklarer Niels Bækgård, der ikke ser andre muligheder end at lukke ned for den offentlige skøjtning på Torvet, hvis ikke der bliver indkøbt et nyt køleanlæg.

Derfor ligger der et udviklingsforslag og en ansøgning om 1,5 millioner kroner til indkøb af et nyt køleanlæg og venter på politikerne i de kommende budgetforhandlinger.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) vil ikke udstede garantier om en tommelfinger, der peger op til forslaget.

- Vi er nødt til at se på det i sammenhæng med alle de andre forslag, der kommer i budgetforhandlingerne. Det er da klart, at det vægter noget, at det er et tilbud, som tusindvis af mennesker har benyttet sig af i mange år, men nu må vi se, alt er som udgangspunkt i spil i de kommende forhandlinger, siger borgmesteren.