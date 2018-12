Klatkager, asiatisk og Bagedyst: Flere vil være Unge Kokke i Ungdomsskolen

- Der skal eleverne oftest lave det samme. Det skal vi ikke her, så alle laver noget forskelligt. Ellers tror jeg det ville blive kedeligt, og det gør vi ikke her. Det vigtige er, at vi hygger os sammen og slutter af med god mad hver gang, siger Christina Gravesen, der til dagligt er underviser på Riberhus Privatskole.

- Holdet for Unge Kokke var ved at gå lidt døde i ungdomsskoleregi, men nu er vi ved at få det op at køre igen, siger Christina Gravesen, der sidste mandag før jul kører julefrokosttema, så børnene laver medister, frikadeller, tarteletter og desserter, ligesom en rest fra en tidligere risengrød bruges til klatkager, mens pigerne Jessica og Fionaogså gør en dyd ud af at folde fantastiske servietter.

Sætninger som disse rammer lige ned i et af underviser Christina Gravesens succeskriterier, når hun hver mandag eftermiddag underviser 15 elever fra 7., 8. og 9. klasse i to timers madlavning i skolekøkkenet under Seminariehuset.

William og Mathilde er i fuld gang med desserten. Begge går de på holdet, fordi de gerne vil være bedre til det, men der er mulighed for at være med, hvad enten man vil lære det fra bunden eller vil have ny inspiration til madlavningen derhjemme. Foto: Kåre Welinder

Bacon til skinke

Hver gang er der lagt et twist ind i undervisningen. Denne mandag består den af råsyltede rødbeder, som går fint sammen med rødkålssalaten, der ligeledes serveres til den tungere julemad, og i den stik modsatte ende planlægger Christina Gravesen at holde vegetarmandag i det nye år. For hende er det vigtigt ikke at lave tør teori om madlavning, men at de vigtige budskaber om sund madlavning, gode råvarer og hele fællesskabet om det at lave mad listes ind i eleverne igennem over en hel eftermiddag.

- Jeg kan godt lave mad, så jeg går til det, fordi jeg gerne vil være bedre til det, forklarer William, der er eneste dreng på holdet. En anden dreng valgte badminton over madlavning, og de Unge Kokke, der både finder sted i Bramming, Esbjerg og Ribe, lærer eleverne også tingene på den hårde måde.

I hvert fald finder to piger ud af, at man skal huske at slukke for komfuret efter stegning af klatkager. Det gav en anelse røg i køkkenet, da holdet havde sat sig til middagen, og eleverne giver også udtryk for, at de er glade for denne udvidede form for Folkeskolens madkundskab. De forklarer, hvordan skolenikke har så mange penge at gøre godt med, og at man der eksempelvis ofte må skifte bacon ud med skinke, fordi der er for dyrt, og hos Esbjerg Ungdomsskole er man glad for, at de tre hold med Unge Kokke, der suppleres af blandt andet konditorhold for unge i både Bramming og Esbjerg, igen har fået medvind.

Christina Gravesen forklarer, at man dog godt er klar over, at man hos Ungdomsskolen skal sørge for at nå endnu længere ud via blandt andet sociale medier med deres mange spændende tilbud, og at dette blandt andet har været medvirkende til, at Unge Kokke igen har fået en opblomstring, selvom der stadig er plads til flere.