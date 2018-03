Klassen som et billede af samfundet

Esbjerg: Vendsyssel Teater viser onsdag den 4. april klokken 19.30 stykket "Klassebilledet" i Musikhuset.

Enhver klasse rummer et bredt udsnit af typer, skæbner og karakterer, og i "Klassebilledet" tegner Mikkel Schrøder et kærligt portræt af dem alle. Med underfundige tekster og musikalske ørehængere fører Mikkel Schrøder tilskuerne tilbage til de uskyldige ungdomsår, hvor bajere var noget, man drak fra en pose i en hæk, og forelskelser var noget, der hændte lige så hyppigt som forviklinger i Dallas. Klassebilledet er et anderledes show, hvor Mikkel Schrøder - der spiller samtlige roller - både vil få publikum til at grine og til at græde, hedder det i en pressemeddelelse fra Musikhuset. /EXP