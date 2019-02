Klarinettist spiller med hele kroppen i Ribe

RIBE: Han er let at få øje på under koncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester - Nicolai Eghorst, som med sin klarinet har hele kroppen med, når musikken begynder at spille. I en snart forestående koncert i Ribe Domkirke har han solistrollen i Mozarts livlige klarinetkoncert. Foruden Mozart spilles også Haydn og Schubert og Sønderjyllands Symfoniorkester indbyder dermed til en aftenrejse i det wienerklassiske. Leo Siberski dirigerer koncerten, som finder sted fredag den 1. marts klokken 20.00 i Ribe Domkirke.