Den længe ventede lokalplan for Ribes kommende boligområde er sendt i høring og præsenteret for projektets interessenter. Ribe Jern Ejendomme tror på, projektet kan stå færdigt indenfor seks til otte år.

- Vi er nu omsider klar til at gå i gang med at realisere projektet. Hele området ved Lidl er undersøgt og frigivet, og Lidl er klar til at sende en byggeansøgning afsted, så lige om lidt sker der noget i området. Og interessen for at investere i boliger på området er så stor, at jeg tror på, at det hele kan stå færdigt indenfor seks til otte år, siger Michael Boel Olesen.

- Det har været fantastisk at opleve den store interesse, der er for det nye boligområde. Da vi afslørede vinderprojektet, var vi spændte på at se, hvor mange der mødte op, men vores foyer i virksomheden var fyldt til bristepunktet, og interessen er fortsat med uformindsket styrke. Men det er jo i Ribe, vi er, og her interesserer vi os alle for byen og dens udvikling, siger direktør Michael Boel Olesen.

Det er folkene fra Ribe Jern Ejendomme, der står bag projektet, og de har siden 2015 trippet for at komme i gang.

Dermed er der ikke lang tid til, at arbejdet med at omdanne stedet til et boligområde kan gå i gang.

Ribe: Lokalplanen for det nye boligområde på Ribe Jernindustri er færdiggjort og sendt ud i otte ugers høring, og nu er den også præsenteret for følgegruppen, der består af borgere og interessenter med tilknytning til det store arbejde med projekt Ribe Jernindustri.

Det er tegnestuen Vandkunsten, der har skabt vinderprojektet, som nu er omdannet til lokalplan, der omfatter 60 sider og 30 siders bilag, hvilket er tre gange normalt omfang for en lokalplan. Det nye boligområde bliver 5,8 hektar, og der er lagt op til, at der opføres omkring 200 boliger. Vejene i området bliver belagt med granit ligesom i den gamle bydel, og så laves der er stisystem rundt i området. I det forreste nordlige hjørne opføres der en Lidl dagligvarebutik, og ejerne af Lidl er så langt med deres planer, at de forventer at åbne i 2020. Ribe Boligforening har planer om at opføre 110 boliger i området, og en del af projektet kan allerede opstartes indenfor den nærmeste fremtid. Boligerne opføres i kote 4,95, så der tages højde for de kommende 100 års klimaændringer.

Michael Boel Olesen fra Ribe Jern Ejendomme kan fortælle, at interessen for boliger i Ribes kommende nye bydel er stor. Arkivfoto.

- Michael siger tit, at det går for langsomt, når vi laver noget i kommunalt regi. Og han har måske ret, men min erfaring siger mig også, at hvis man tager lidt længere tid om en opgave, bliver det til gengæld rigtig godt. Planen er godkendt af byrådet, og den er sendt ud i otte ugers høring. Vi har med planen omsat vinderforslaget til en guldrandet lokalplan, som kan bruges til at bygge efter, siger Jan Ove Pedersen.

Jan Ove Petersen fra Esbjerg Kommune er projektchef, og han tror på, at lokalplanen sikrer, at det bliver et utrolig godt område.

Med respekt for byen

Konsulent Marianne Rønnow Markussen er Ribe Jern Ejendommes repræsentant i arbejdet.

- Lokalplanen skal sikre, at vi skal være tro mod vinderprojektet, og at vi kan styre projektet samtidig med, at der er plads til fleksibilitet. Den nye bydel skal skabes på et højt arkitektonisk niveau med varieret bebyggelse, hvor der også er plads til overraskelser i de små karreer. Bydelen skal ligne det, vi kender Ribe for, men det skal ikke være romantiseret. Der er lagt op til en nutidig moderne bebyggelse men med stor respekt for byen, siger Marianne Rønnow Markussen.

- Der skal bruges de samme få farver, som vi ser i Ribes middelalderbykerne, og så skal det styres, så der for eksempel ikke kommer fem gule huse i rap. Der er plads til tegl og skiffertage, som vi kender fra Ribes gadeforløb. Vejene bliver belagt med granit, og der er lagt op til et vejnet med lav hastighed på de gåendes præmisser.

- Der kan skabes intime gårdmiljøer og grønne områder, og vi ser gerne, at bygherrer, der vil opføre boliger, lader sig inspirere af det gamle Ribe. Vi har holdt fast i tre hustyper, et randhus, et gavlhus og hjørnehus, og vi sikrer dermed, at vi bevarer det særpræg, som vinderprojektet viser, oplyser konsulenten.