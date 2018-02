Kjeld Vogt: Det har været et helvede på jorden

Esbjerg: De seneste to-tre måneders arbejde med at få overblik over den økonomiske situation i Esbjerg Motorsport har været et helvede på jorden.

Sådan sagde direktøren i Granly, Kjeld Vogt, da EMS holdt sponsormøde hos Granly. Både Kjeld Vogt og Granlys økonomidirektør, Kim A. Junk, har taget et stort slæb med at få styr på finanserne, så det ser ud til, at klubben kan overleve, men på mødet slog Kjeld Vogt også fast, at EMS skal øge sine sponsorindtægter med omkring 200.000 kroner for at få helt ro over den svære situation og for at holde sig i toppen af dansk speedway.

- Budgettet for den kommende sæson siger et underskud på 100.000 kroner, så den nye direktør med forventet ansættelse i marts skal ud og stemme dørklokker, lød det fra Kjeld Vogt.

Der var også optimistiske toner fra Granlys direktør.

- Vi skal have Final4 til Esbjerg, hvor vi har landets bedste anlæg med omkring 2.000 tilskuere i gennemsnit til ligaløbene, en masse sponsorer, dygtige og engagerede frivillige hjælpere og erfarne folk i den sportslige ledelse med Ib Pedersen og Tom Paarup Madsen. Desuden vil jeg gerne kraftigt opfordre EMS Elite og amatørafdelingen til at samarbejde, så der kommer ro over feltet, således at foreningen ikke igen kommer i en lignende situation, sagde Kjeld Vogt.

Der deltog cirka 50 i mødet, som fandt sted i kantinen hos Granly i Nyhavnsgade. Blandt deltagerne var formanden for EMS, Mads Kølbæk, og byrådsmedlem Henrik Vallø fra Borgerlisten, som altid har vist stor interesse for motorsporten.