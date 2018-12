Kjærgård Landbrugsskole med den smukke hovedbygning er under pres som mindre uddannelsesinstitution i et landområde. Arkivfoto.

Et nyt forslag fra Danske Regioner om, at alle skal indlede første halvår af deres ungdomsuddannelse under samme tag, bekymrer på Kjærgård Landbrugsskole - oveni de andre udfordringer, som den lille skole ude på landet har.

Esbjerg Kommune: Hvis anbefalingerne i et nyt udspil fra Danske Regioner om fremtidens ungdomsuddannelser bliver til noget, vil det lægge gift ud for Kjærgård Landbrugsskoles fremtid. Det mener forstanderen for Kjærgård, Kaj Abrahamsen, der med bekymring har læst udspillet. Danske Regioner anbefaler således, at alle unge skal indlede deres ungdomsuddannelse under samme tag på et halvt års grundforløb - uanset, om de i fremtiden skal være håndværkere, lærere eller læger. Forhåbningen er, at den form for samlet campus vil få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi de på den måde bliver præsenteret for en bredere vifte af muligheder. Men hvis udspillet bliver til noget, vil det ramme Kjærgård Landbrugsskole hårdt - både økonomisk og i forhold til at tiltrække elever, mener forstanderen: - Hvis kommende landbrugsskoleelever således skal tilbringe det første halve år på et fælles grundforløb, vil det koste Kjærgård 1,3 millioner kroner.

Udspillet Danske Regioners nye udspil "Fremtidssikrede Ungdomsuddannelser" foreslår at lave det nuværende system med adskilte gymnasier og erhvervsskoler om, så de i stedet samles i en form for campus. Baggrunden for forslaget er en fremskrivning, der viser, at der på grund af lave fødselstal vil være 25.000 færre unge i 2030. Derfor risikerer flere ungdomsuddannelser i især de mindre byer at blive tvunget til at dreje nøglen om som følge af faldende elevtal.

Udspillet lyder: Alle unge skal efter 9. eller 10. klasse begynde samme sted, uanset om de vil gå i gymnasiet, på handelsskole eller på en erhvervsuddannelse.

Det første halve år skal være et fælles grundforløb. De unge skal være del af samme sociale og faglige miljø. Grundforløbet skal give de unge tid til at være nysgerrige, før de træffer valg om ungdomsuddannelse. Det skal være muligt for de unge at skifte spor undervejs. Kilde: Danske Regioner

Bekymret I forvejen har Kjærgård sit at slås med, fordi skolen, der ligger mellem Ribe og Bramming, går glip af betragtelige beløb, fordi Esbjerg Kommune ikke fra Christiansborgs hånd er rubriceret som udkantskommune. Alt i alt går uddannelsesinstitutionen på den måde glip af samlet op mod én million kroner årligt i tilskud - et stort beløb for en landbrugsskolen med godt 100 elever. Forstanderen er ligeledes bekymret for Kjærgårds videre muligheder for at tiltrække unge til landbrugsuddannelsen, hvis det fælles grundforløb bliver en realitet: - Efter det første halve år er jeg overbevist om, at det bliver sværere for de unge at bryde ud af det fællesskab, de har på et sådant campus og tage ud på Kjærgård Landbrugsskole, som ligger langt fra de spændende aktiviteter, som kan skabes i et campusmiljø, siger han, der vil rejse sagen politisk gennem foreningen af landbrugsskoler.

Kæmpetab Folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg, har på den baggrund igen kontaktet Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører på Christiansborg, Mathias Tesfaye: - Det er igen en konkret bekymring, der er rejst, selv om der kun er tale om et udspil, så ved vi jo godt, hvad der sker, når sporene først er lagt ud. Man skal tidligt ind i processerne og argumentere, for ellers kører toget. Jeg vil også kontakte partiets folk i Danske Regioner og formidle forstanderens bekymring videre, siger Kronborg. Venstres gruppeformand i Esbjerg Byråd, Kurt Bjerrum, bor i samme område som Kjærgård og har selv gået på landbrugsskole. Han er bekymret for skolen og også for hele lokalområdet, hvis Kjærgård skulle ende med at dreje nøglen engang i fremtiden: - Kjærgård er en vigtig institution for landdistrikterne i kommunen, for skolen er en aktiv del af lokalsamfundet. Det ville være et kæmpetab for os som lokalsamfund og område at miste Kjærgård, og vi ved jo også, at landbruget er udfordret af mangel på arbejdskraft, siger Kurt Bjerrum, der har forelagt problematikken for borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).