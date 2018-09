Kjærgård Landbrugsskole i charmeoffensiv

- Med dette arrangment henvender vi os selvfølgelig i høj grad til børnefamilierne. Men der er da ingen grund til at skjule, at vi meget gerne vil have flere elever, og kan vi gøre en enkelt eller to unge interesserede via dette arrangement tager vi imod dem med kyshånd, siger forstander Kaj Abrahamsen.

HUNDERUP: I sidste måned startede 26 nye elever på Kjærgård Landbrugsskole. Det er 40 procent færre end de 40 elever, som begyndte på grunduddannelsen på skolen i august 2017, og også derfor gør skolen uden for Hunderup sig rigtig mange anstrengelser for at fortælle om sine tilbud til både potentielt kommende elever, til forældre og til alle andre interesserede.

- Siden 2009 er antallet af elever på alle landbrugsskolerne faldet fra 1000 til 600, og vi er i samme situation som de tekniske skoler. Derfor er vores budskab til de unge også, at de ved at starte på en uddannelse hos os har rigtig mange muligheder for blandt andet også at læse videre. En landbrugsuddannelse åbner mange døre, rent bortset fra, at vi også kan garantere, at man både kan få praktikplads og job, når man er færdig med sin landbrugsuddannelse. Vi får henvendelser fra mange landmænd, som gerne vil have elever, fortæller Kaj Abrahamsen.

Én af de unge, som faktisk har været lydhør over for budskabet fra skolen, 15-årige Michelle Bodholdt fra Næsbjerg, begyndte i sidste måned på grundforløbet. Det gjorde hun efter 9. klasse i folkeskolen.

- Jeg er begyndt på eux-uddannelsen, som betyder at jeg har tre dage her på skolen og to dage på Rybners i Esbjerg. Jeg bor her på skolen, og jeg er rigtig glad for at gå her. Vi har et godt fællesskab og lærerne er rigtig gode. Jeg vil gerne uddanne mig til dyrlæge, og her er en landbrugsuddannelse god at have med som basis, fordi jeg så vil kunne søge ind på kvote to på dyrlægeuddannelsen, siger Michelle Bodholdt, som var én af ni piger, der i august startede på det nye grundforløb på Kjærgård Landbrugsskole.