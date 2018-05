Kitsch og kult til formiddagsshopping

- Hva' så venner, er I friske?, spurgte hun og fik et brummende og spredt "Jaaaaah" fra de små hundrede fremmødte på Trianglen. Hun spurgte lige en ekstra gang, og så var der mere volumen på svaret.

Sådan er det, når man har spillet sammen og turneret i omkring 45 år. Intet er overladt til tilfældighederne, og der er styr på det hele, og der var endda tid til at byde publikum på en kop gratis kaffe, inden Sussi tog ordet og bød velkommen.

De to nordjyder har spillet sammen i over 45 år.Det hele startede i Leos kælder, hvor han øvede med sit band Starfighters. Sussi blev en del af bandet, de to blev kærester, og da de var 18 år gamle, dannede de duoen Sussi & Leo.

Dermed var der givet grønt lys til de første skingre toner fra Sussis elektriske guitar.

Creedence Clearwater Revivals storhit "Proud Mary" var første nummer på sætlisten. Publikum blev opfordret til at rulle med armene og lave bølgebevægelser til omkvædet "rolling on the river".

Leo synger ikke specielt godt eller rent, og hans ba-ba-ba-ba-ba-solo vil næppe heller vinde nogen pris.

Det bliver aldrig stor kunst, når de to nordjyder ruller sig ud, det er kitsch så det batter. Men de er charmerende, og de nyder at optræde og har et godt tag på publikum.

- Det er meget hyggeligt, men der er da nok nogle bands, vi hellere vil lytte til. de har spillet her i Bramming tidligere, og der har vi også hørt lidt af det. I dag slog vi lige vejen forbi, inden vi skal videre ned at handle, fortalte Edel og Eigil Dalgaard, der stod og skuttede sig lidt under en parasol ved en forretning i den lette regn.

På scenen fortsatte Trio Sussi & Leo med "Den Knaldrøde Gummibåd", og Sussi opfordrede publikum til at lave høje benspjæt til nummeret.

- Det er ikke spor svært, bare se her, sagde hun og vippede venstre fod godt op i vejret og tog hul på Birthe Kjærs grandprix-klassiker.