Kirsten Pettersson er blevet mor for anden gang

Esbjerg: Kirsten Pettersson, som har vundet Vestkystløbet otte gange, er blevet mor for anden gang. Den 23. august - det var seks dage over terminen - fødte hun en dreng på 3200 gram, som endnu ikke har fået navn. Terminen var sat til den 17. august, men dagen efter kunne man se Kirsten Petterson og hendes samlever Lars S. Mortensen som tilskuere til Esbjerg City Half. Det kommer heller ikke til at undre ret mange, hvis Kirsten Pettersson snart begynder at løbe igen, for hun er en utrolig sej kvinde. Det anbefales, at man holder sig i ro i op til otte uger efter en fødsel, men Kirsten har for eksempel allerede været ude på en lille cykeltur på en 50 minutter.

Kirsten og Lars har i forvejen en dreng - Villads Sigurd Pettersson - som kom til verden den 22. oktober 2016.

Kirsten vandt Vestkystløber i 2009, 2010 og 2011 samt i 2014, 15, 16, 17 og 18, mens hun var skadet eller syg i 2012 og 2013, så hun har om nogen været en stor profil i Vestkystløbet og den klart mest vindende løber, som arrangørerne glæder sig til at se ved næste års Vestkystløb den 14. juni.

Også Lars S. Mortensen er en dygtig løber, så de to er blevet udnævnt til byens hurtigste par.