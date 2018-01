Kirketyv stjal lys fra Jesusbarnet

For tredje gang på et halvt år har en tyv stjålet fra Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg. Det er pastor Benny Blumensaat ved at være godt og grundigt træt af, og han beder derfor tyven om at melde sig. Der er garanti for tilgivelse.

- Vi er sikre på, at der er tale om den samme tyv. Det viser vores billeder, og jeg ville kunne genkende ham, hvis jeg mødte ham. Politiet mener dog ikke, at det kan lade sig gøre at genkende manden. Derfor er han heller ikke fundet endnu. Men han er fræk, når han sådan kommer tilbage igen og igen, siger Benny Blumensaat.

Det er tredje gang på under et halvt år, at der stjæles fra kirken. Tidligere er der stjålet ledninger og små kors fra alteret. Og det ser ud til, at det er den samme tyv, der er på spil igen og igen. Sådan ser det i hvert fald ud på overvågningsbillederne, hvor man ifølge kirkens pastor, Benny Blumensaat, kan se, at der er tale om den samme mand i alle tre tilfælde.

Opfordrer tyv til at omvende sig

Tyveri er en overtrædelse af både biblens syvende bud og straffelovens paragraf 276. Og det ærgrer da også Benny Blumensaat, at tyven ikke kan holde fingrene for sig selv. Alligevel håber man på, at det kan lade sig gøre at omvende tyven og få ham til at holde op med at stjæle. Kirken rækker i hvert fald en hånd ud.

- Vi tilbyder tyven at komme med en undskyldning og aflevere de stjålne ting tilbage. Så er den sag ude af verden. Det ville være en større bedrift end bare at fange ham. Og tilgivelse er jo noget grundlæggende i kristendommen. Hvis vi glemmer det, så bliver vores samfund domineret af had, siger han.

Kirken overvejer lige nu, hvad den skal stille op for at komme tyverierne til livs. I første omgang har det dog fået den konsekvens, at kirkedøren lukkes, når der ikke er nogen til at holde øje.

- Det er næsten det værste. Kirken skal være et åbent rum. Men når der er nogen, som synker så dybt, at de stjæler fra en kirke, så bliver det nødvendigt, siger pastor Benny Blumensaat.