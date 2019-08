Kirk & Kløgt i Ribe har indledt samarbejde med skirejsebureauet Nortlander

Skirejsen kaldet "Snows" foregår på de høje gletsjere i Sölden i uge 45 hvor solen står højt og efterårets lavtryk producerer sne i højderne. Gletsjerne byder på et stort sammenhængende skiområde med skiløb for alle. World Cup'en i alpinskiløb har hvert år sæsonåbning i Sölden i oktober måned.

- Det er et nyt og spændende samarbejde vi har indgået med Nortlander. Arbejdsfordelingen er, at vi skal tage os af aktiviteterne på bjerget med test, undervisning og events og Nortlander tager sig af rejsen og hotellerne, fortæller Søren Christensen fra Kirk & Kløgt i en pressemeddelelse.

Ribe: Event- og designbureauet Kirk & Kløgt fra Ribe har indledt et samarbejde med rejsebureauet Nortlander om skirejser til Sölden i Østrig. Kirk & Kløgt har 17 års erfaring med at arrangere skiture, hvor gæsterne får stillet både testski og instruktører til rådighed som en del af turen.

Skisport i Sölden

- Sölden er en af Nortlanders store destinationer, og rigtig mange danske skiløbere har været på det kendte østrigske skisportssted, fortæller Søren Christensen.

Testcampen ligger lige ved pisten, så gæsterne kan skifte ski lige så mange gange de ønsker. Sammen med skitesten får gæsterne også adgang til nogle af landets dygtigste instruktører.

- Vi regner med at sende 150-200 gæster afsted på turen allerede i dette efterår, og målet er at komme op på cirka 400 gæster på et par år. Vi startede markedsføringen op lige inden sommerferien, og vi kan se en meget stor interesse for den nye tur, siger Søren Christensen.