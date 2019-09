Kingo åbner nyt kontor på Esbjerg Havn

Esbjerg: Nedrivningsentreprenøren Kingo Karlsen A/S åbner den 1. oktober 2019 kontor på Esbjerg Havn for at komme tættere på virksomhedens vest- og sønderjyske samarbejdspartnere.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Det bliver Kingos afdelingsleder Niels Bøgedal, som kommer til at stå i spidsen for det nye kontor, som er placeret i NorSea Groups nyrenoverede kontordomicil med navnet House of Offshore Innovation på Esbjerg Havn. Herfra vil afdelingslederens opgave være at opbygge et tæt samarbejde med Kingos kunder.

- Der er en stor bygningsmasse samt skrotningsopgaver i Vest- og sønderjylland, som står til nedrivning, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med på miljørigtig vis, oplyser Niels Bøgedal i meddelelsen.

Det er ikke nyt for den erfarne Niels Bøgedal at opsøge og udbygge nye professionelle relationer. I sin tidligere stilling som administrerende direktør hos det svenske selskab Llentab A/S, startede han et dansk datterselskab, som blev til Gazelle Virksomhed i 2008 og 2009.

Kingo har tidligere udført flere store miljøsanerings- og nedrivningsopgaver i Sønderjylland blandt andet på Esbjerg Sygehus etape 5, hvor en omfattende miljøsanering blev foretaget. Af nye opgaver udfører Kingo totalnedbrydning af Hedelund Varmeværk i det østlige Esbjerg, hvor virksomheden er i gang med at skrotte kedler for DIN Forsyning.

Med Kingos kontorudvidelse i Esbjerg, arbejder nedbrydningsvirksomheden nu i hele landet med afdelinger i henholdsvis Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn og Sjælland.