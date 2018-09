Kims død prægede høstmarked: Hans musik lød i gaderne

Ribe: Musikken og stemningen sørgede orkestret Blø' brø' for. Handlen gik forrygende over hele byen til Høstmarked, der var centreret omkring gågaden lørdag og søndag.

Alligevel gav musikken - Kim Larsens sange - et vemodigt bagtæppe til dagens krejlen og gøgl.

De hjemmelavede hatte fra Hanne fra Ribe fandtes i alle former og farver. Hun filter og strikker selv alle hattene, og efterspørgslen fra unge piger og turister er stor. Og prisen er god.

- Jeg strikker dem og filter dem så bagefter i vaskemaskinen, fortæller Hanne, men bliver afbrudt af en kunde.

- Jeg kigger på en hat til mit barnebarn Johanne, fortæller Marianne Knudsen fra Skanderup. Hun er på besøg hos sin datter sammen med sin far Karl Aage Petersen fra Kolding.

Ligesom de mange andre besøgende cirklede de to rundt i løbet af eftermiddagen i det centrale Ribe. Der var boder omkring Skibbroen, et stort kunsthåndværkermarked i Sct Catharinæ Kirke i den smukke gang rundt om indergården i kirken. Her var der helt unikt kunsthåndværk i den dyrere afdeling, bl.a. nogle unikke lamper af Karen Marie Fredslund fra Odder. Hun laver upcycling kunst ud af værdiløst materiale som plast, gammelt jern og søm til at sko heste med. I kunstnerens hænder blev det til nye udtryk med ny værdi.