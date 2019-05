Kent står bag nyt reolfirma i Bramming

Her har Kent Lauritzen fået eget skrivebord hos firmaet VH Værktøj, som ejes af Martin Clausen, og netop dette "bofællesskab" forventer Kent Lauritzen bliver til fordel for både hans nye firma og for VH Værktøj.

Kent Lauritzen bor i Læborg ved Vejen, er 42 år og bor sammen med sin samlever og sine to børn på fem og otte år. I fritiden renoverer han på familiens gamle hus, som er en ejendom bygget i 1776. Derudover er han i sommerhalvåret vild med at lave mad over grill - og har til det formål tre store grill og er selv ved at bygge en fjerde grill.

Produktion og handel

Hans kommende kunder forventer han bliver produktions- og handelsvirksomheder - og ikke detailhandelsvirksomheder eller forretninger.

- Jeg forventer at skulle have hele Danmark som min arbejdsplads, men vil naturligvis i første omgang satse stærkt på Sydvestjylland, hvor der ikke er nogle firmaer af den type, som jeg nu har etableret. I Jylland er der vel fem seriøse firmaer, men ikke i det sydvestjyske område. Det er også derfor jeg ser mulighederne og nu har etableret eget firma, understreger Kent Lauritzen.

Han vil forhandle både nye og brugte reoler, og det er lagerreoler, storfags-reoler, pallereoler og materialeskabe. Han nøjes ikke med at sælge reolerne. Gennem sit firma kan han også sørge for, at de bliver stillet op ude ved kunden.

- Jeg har forhandlingen af et det italienske lagerreolsystem, ST30, som er et kvalitetsmærke af, som sælges til en gunstig pris. De reoler har vi egen import af, fortæller Kent Lauritzen.

Han kan også servicere kunderne.

- Jeg kan trække på et netværk af montører, som kan klare den del af opgaven, siger Kent Lauritzen og fortæller, at han også er i stand til at yde konsulentbistand til blandt andet virksomheder, som skal gennemføre et årligt - lovpligtigt - syn af blandt andet store pallereoler, som skal kunne klare en vægt på op til flere ton varer.