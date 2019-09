Kendte investorer fra Esbjerg køber historisk kro på Fanø

Familien E. Bank Lauridsen og Peter Petersen har slået til igen med en interessant ejendomsinvestering via det fælles selskab PL Hotels A/S. De køber Fanø Krogaard, der skal genskabes som en autentisk perle med et højt gastronomisk niveau.

Fanø: Der står 1664 på dåbsattesten for den landskendte og kongelig privilegerede Fanø Krogaard på Langelinie i Nordby, og nu kommer det historiske spisested i "familie" med andre kendte og historiske steder i overnatnings- og restaurationsbranchen i det sydvestjyske. Selskabet PL Hotels A/S, som ejes af E. Bank Lauridsen Holding A/S og Bugten A/S ved Peter Petersen, ejer i forvejen Hjerting Badehotel, Hotel Britannia og Hotel Arnbjerg. Nu har de i en hurtig handel erhvervet Fanø Krogaard fra selskabet Fanø Krogaard ApS, ejet af den aarhusianske milliardær og ejendomsmatador Jørn Tækker. - Vi ser Fanø Krogaard som et utrolig spændende projekt, hvor opgaven er at skabe et kro- og restaurantkoncept, der har respekt for kroens og Fanøs historie, og indrettet så den kan tiltrække turister, som vil nyde alle herlighederne på Fanø og ved Vadehavet med Fanø Krogaard som udgangspunkt, oplyser Peter Petersen fra PL Hotels.

Priviligeret Fanø Krogaard er en af Danmarks ældste kongelige privilegerede kroer, idet den daterer sig tilbage til 1664.

Fire nye værelser Han oplyser videre, at ambitionen er at skabe et spændende overnatningssted kombineret med en super restaurant. Målgruppen for stedet vil blive ferieophold og weekendgæster året rundt. Peter Petersen lover derfor også høje ambitioner med hensyn til det gastronomiske niveau i restauranten og på stedets terrasse. - Det er en spændende bygning med en fremragende beliggenhed, som bliver total renoveret. Fanø Krogaard vil blive lukket den 1. november og herefter vil den gennemgå en total renovering og opgradering, som ifølge tidsplanen skulle være færdig efter otte måneder, altså når sæsonen 2020 starter. Vi er allerede i gang med tanker om indretningen og designet, og jeg kan love, at Fanø Krogaard vil blive et spændende sted, udtaler Peter Petersen. I forbindelse med renoveringen vil kroens sal blive ombygget, så den i fremtiden kommer til at rumme fire værelser med terrasse og udsigt over vandet. Kroen vil således efter renoveringen have 19-20 værelser, alle indrettet med autentisk atmosfære, men tilsat den nødvendige komfort, bl.a. vil alle værelser få eget bad.

Søger ny forpagter Det er tanken, at driften af Fanø Krogaard skal bortforpagtes, men de nye ejere regner med selv at stå for driften i en periode eventuel sammen med en kommende forpagter, oplyser Peter Petersen. Det nuværende forpagterpar Kasper Kirkegaard og samleveren Anja Parbst Høst stopper. Sidstnævnte er netop indtrådt i Fanø Byråd i stedet for sin konservative partifælle Frej Kofoed Petersen. Forretningsmæssige aktiviteter på Fanø er i øvrigt ikke fremmed for den anden del af PL Hotels, E. Bank Lauridsen Holding. Selskabet, der lokalt har tjent sin formue på blandt andet sodavandfabrikken Baldur og Cocio Chokolademælk, driver i forvejen Fanø Bryghus sammen med Styrup Holding A/S, ejet af erhvervsmanden Henrik Styrup, Fanø. Overtagelsen af Fanø Krogaard er aftalt til den 1. november. Prisen er hemmelig.